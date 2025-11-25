自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

3D影像沉浸式復健體驗 住院長輩復健新選擇

2025/11/25 10:13

童綜合醫院護理師體驗「200吋miniLED影音牆搭載AR體感互動」。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院護理師體驗「200吋miniLED影音牆搭載AR體感互動」。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕在經濟部產業發展署與資策會數轉院的指導下，童綜合醫院攜手光電大廠達運精密，與友達光電共同開發結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，本月使用在高齡病房與門診診間等場域。希望透過創新系統高亮透的顯示技術，搭配互動式遊戲化設計，促使就醫或住院長者藉由娛樂互動中完成復健訓練，受到許多阿公阿嬤體驗。

這套結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，主要包括三個設備: Micro LED AI樂齡童趣機、200吋miniLED影音牆搭載AR體感互動、B Balance智慧3D身體監測儀，開始在童綜合醫院提供給各式患者使用，例如長者可以透過影音牆宛如在戶外景點爬階梯，延緩肢體退化。

童綜合醫院住院長輩體驗3D互動遊戲，進行復健。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院住院長輩體驗3D互動遊戲，進行復健。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝表示，AR體感與認知遊戲特別適合輕度失智者進行雙重任務訓練，具備增強認知與動作協調的綜效，可滿足機構團體復健對高效率與參與感的需求。

童綜合醫院董事長童敏哲說，藉由Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的結合，醫療團隊可即時掌握長者的動作與復健反應，讓復健過程更具趣味性與回饋性，不僅提升運動意願，也為長期照護注入創新能量。

