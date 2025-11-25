自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

輕熟女經痛難耐原是子宮肌腺瘤作祟 微波消融手術治療解除病灶

2025/11/25 10:12

在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小。（台北慈濟醫院提供）

在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕35歲李小姐近3年來總會因為生理期腹痛難耐，日常生活都受影響，經前往醫院就診透過超音波與抽血檢查，發現子宮內佈滿子宮肌腺瘤，醫師透過腹腔鏡與婦科超音波導引，進行子宮肌腺瘤微波消融治療，術後李小姐的症狀大幅改善，生活品質也得到提升。

台北慈濟醫院婦產部長陳國瑚指出，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關，陳國瑚目前也擔任台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會理事長，他指出，子宮肌腺瘤好發於35至50歲女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20-30％，在不孕的女性中也相當常見。

陳國瑚說，當這些異位（經血倒流並長入子宮肌層）的內膜組織在月經週期受到賀爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。

他表示，臨床診斷子宮肌腺瘤可以透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷，過去的治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆；手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言就無法再生育，代價較大；而若只切除局部子宮肌腺瘤，則無法完全清除、症狀改善有限。

台北慈濟醫院婦產部長陳國瑚。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院婦產部長陳國瑚。（台北慈濟醫院提供）

陳國瑚說，隨著醫療科技進步，微波消融成為近年來治療新選擇，醫師將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血治療目的，微波消融治療的範圍可透過影像導引精準掌握，不容易傷害周邊組織，也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。 

