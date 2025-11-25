自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

結核病不只侵犯肺部 男子頸部腫大竟是肺外結核

2025/11/25 09:52

眾若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續2至4週，應儘速就醫。（南投醫院提供）

眾若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續2至4週，應儘速就醫。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投37歲外籍移工阿力（化名），近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續4週仍未消退，他起初至診所接受抗生素治療，但症狀未見改善，遂轉診至衛生福利部南投醫院。經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，這屬於「肺外結核」的一種，目前患者已接受手術切除治療。

支援南投醫院的台中榮總醫院耳鼻喉科醫師賴文森指出，這位患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常，這類情況稱為「肺外結核」。事實上，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為肺外結核，其中又以淋巴結核最為常見，佔了約3至4成，且多好發於頸部淋巴結。

醫師賴文森指出，肺外結核，好發於頸部淋巴結。（南投醫院提供）

醫師賴文森指出，肺外結核，好發於頸部淋巴結。（南投醫院提供）

賴文森提醒，頸部淋巴結核初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，因此非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。因此。若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續2至4週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或是伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷，特別是自身有結核病接觸史，或屬於免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

賴文森強調，確診肺外結核後，仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核，惟單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併開放性肺結核時才有傳染風險。

