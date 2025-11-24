自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》蕭薔小蠻腰受注目 醫：內臟脂肪為1屬正常數值

2025/11/24 23:57

「台灣第一美女」蕭薔一直維持好身材，她透露內臟脂肪為1，台北市聯醫忠孝院區新陳代謝科主任陳春森說，數值1-9間都屬於正常，但若體脂降至20%以下，可能會引發停經等問題，導致不孕症。（珍世美學慈善基金會提供）

「台灣第一美女」蕭薔一直維持好身材，她透露內臟脂肪為1，台北市聯醫忠孝院區新陳代謝科主任陳春森說，數值1-9間都屬於正常，但若體脂降至20%以下，可能會引發停經等問題，導致不孕症。（珍世美學慈善基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「台灣第一美女」蕭薔推出慈善年曆邁入30年，今年是「珍世麗彤」年曆。她今年57歲維持22吋的小蠻腰、內臟脂肪為1的好身材，令人稱羨。台北市聯醫忠孝院區新陳代謝科主任陳春森指出，內臟脂肪指數在1-9之間為正常。

根據台北市聯合醫院雲端醫院衛教資料指出，脂肪可分為3種類型：

●皮下脂肪：存在於表皮和肌肉層之間，例如啤酒肚，實際上是位於表皮下的脂肪。
內臟脂肪：位於肌肉層內，主要分佈在腹部。
●異位性脂肪：較為罕見，如果附著在腎臟，通常是血管脂肪瘤，不會對腎功能造成影響；然而，如果附著在心臟，可能帶來風險，需要透過心臟超音波進一步檢測。

陳春森說，年輕男性正常體脂率在15-25%、年輕女性則為20-30%，內臟脂肪過多，會引發代謝症候群。正確的內臟脂肪測量方法需透過電腦斷層計算，內臟脂肪指數在1-9之間為正常，10-14表示輕度偏高，15-30則為中度偏高。

不過，陳春森呼籲，內臟脂肪數值需要維持在正常範圍，過低也不盡理想。腎上腺素、性固醇等賀爾蒙需要脂肪來合成，過低或過高的體脂肪都會帶來健康問題，「芭蕾舞者症候群」即為一例，女性體脂降至20%以下，可能會引發停經等問題，導致不孕症。

