健康網》便秘要吃對菜才會通 醫：要會分辨可溶性纖維

便秘就是要多吃菜？減重醫師蕭捷健指出，吃對纖維才會通；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘就是要多吃菜？減重醫師蕭捷健指出，吃對纖維才會通，可溶性纖維需要水分才能夠溶解，因此，一口菜配一到兩口水，才能夠充分發揮其效果。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，像竹筍、芹菜、全穀類為不可溶性纖維，人體也需要適量不可溶性纖維，它們就像便便中的「鋼筋」一樣，才會成形。

另一種是可溶性纖維，像秋葵、木耳、奇異果、車前子，所有硬得像石頭的便便都會被軟化，然後咻一聲滑出去。蕭捷健建議，可溶性纖維需要水分才能夠溶解，因此一口菜配一到兩口水，才能夠充分發揮其效果。

除了多攝取可溶性纖維，蕭捷健表示，改善便秘還有以下3大招：

●好油

現代人很怕胖，大家都在去油。結果腸道變成一個生鏽的溜滑梯。可以多攝取橄欖油，加強腸道潤滑度。

●腳墊高

若蹲馬桶呈90度，直腸的出口就像是被一條肌肉勒住了。建議拿個小板凳，墊在腳下，當角度一變，肌肉放鬆，就比較舒暢了。

●養成習慣性排便

攝取水分夠又多吃可溶性纖維、橄欖油等多管齊下，定時蹲馬桶，可以擺脫便秘問題。

