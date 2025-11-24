健康網》白髮≠抗癌 台灣事實查核中心：網傳太誇張了

一根白髮背後有200個高突變風險幹細胞被清掉？台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現；且研究中並沒有「200個」的數據；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白髮是人體抗癌的「神操作」？台灣事實查核中心專頁表示，白髮成因多元，傳言引用的東京大學研究所描述的只是其中一種：受損、可能癌變的黑色素幹細胞被清除時，確實可能出現白髮，但這僅是預防黑色素瘤的機制，並不能殺死已經長好的癌細胞。

林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，頭髮變白的原因有很多（例如老化、遺傳等），網傳研究提出的「清除受損的高風險黑色素幹細胞」只是其中一種，並不代表所有的白頭髮都是為了抵擋癌症；其次是DNA損傷將來有可能癌化，但也不代表一定會變成癌症。

吳教恩說，其次，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。

針對傳言稱「白頭髮是人體的抗癌神操作」，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，網傳日本東京大學的研究所發現的「衰老耦合分化 （seno-differentiation）」機制，確實是一種強大的癌症保護機制，當黑色素幹細胞 （McSCs） 遭受到特定類型的嚴重DNA損傷時（例如由電離輻射引起的雙股斷裂），身體就會啟動這個機制。

但值得注意的是，這個機制是「預防」而非「清除」。烏惟新說明，出現白頭髮並不代表「身體正在清除已經形成的癌細胞」，而是身體會強制這些「高風險、已受損」的幹細胞永久停止分裂（衰老）並強迫它們分化（變成沒有威脅的成熟細胞），最後再將它們從幹細胞庫中清除，藉此預防受損幹細胞變成黑色素瘤（Melanoma）。由於幹細胞儲備被耗盡，毛囊無法再產生新的色素細胞，導致頭髮變白；也就是說，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現。

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，癌細胞的其中一個產生原理是，當遭受重大損傷的細胞，因為某些原因繞過被清除的命運，同時又獲得無限增生的能力時，就會變成癌細胞。

沈孟暵說明，年輕時毛髮可以維持黑色，是因為毛囊裡的黑色素幹細胞持續存在且工作正常，然而，東京大學的研究發現，當黑色素幹細胞遭受重大損傷，就會啟動一種「衰老及分化同時發生」的狀態，最後導致這些幹細胞被耗盡，毛囊也不再具備有產生黑色素的能力，導致頭髮變白。

沈孟暵指出，研究發現，在小鼠的毛囊裡，當黑色素幹細胞受到強烈DNA傷害時，寧可「犧牲掉這一小撮幹細胞（毛髮變白）」，也不要讓它們帶著突變繼續活下去、變成黑色素瘤。簡而言之，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。

