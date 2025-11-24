自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》白髮≠抗癌 台灣事實查核中心：網傳太誇張了

2025/11/24 21:29

一根白髮背後有200個高突變風險幹細胞被清掉？台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現；且研究中並沒有「200個」的數據；示意圖。（圖取自freepik）

一根白髮背後有200個高突變風險幹細胞被清掉？台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現；且研究中並沒有「200個」的數據；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白髮是人體抗癌的「神操作」？台灣事實查核中心專頁表示，白髮成因多元，傳言引用的東京大學研究所描述的只是其中一種：受損、可能癌變的黑色素幹細胞被清除時，確實可能出現白髮，但這僅是預防黑色素瘤的機制，並不能殺死已經長好的癌細胞。

林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，頭髮變白的原因有很多（例如老化、遺傳等），網傳研究提出的「清除受損的高風險黑色素幹細胞」只是其中一種，並不代表所有的白頭髮都是為了抵擋癌症；其次是DNA損傷將來有可能癌化，但也不代表一定會變成癌症。

吳教恩說，其次，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。

針對傳言稱「白頭髮是人體的抗癌神操作」，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，網傳日本東京大學的研究所發現的「衰老耦合分化 （seno-differentiation）」機制，確實是一種強大的癌症保護機制，當黑色素幹細胞 （McSCs） 遭受到特定類型的嚴重DNA損傷時（例如由電離輻射引起的雙股斷裂），身體就會啟動這個機制。

但值得注意的是，這個機制是「預防」而非「清除」。烏惟新說明，出現白頭髮並不代表「身體正在清除已經形成的癌細胞」，而是身體會強制這些「高風險、已受損」的幹細胞永久停止分裂（衰老）並強迫它們分化（變成沒有威脅的成熟細胞），最後再將它們從幹細胞庫中清除，藉此預防受損幹細胞變成黑色素瘤（Melanoma）。由於幹細胞儲備被耗盡，毛囊無法再產生新的色素細胞，導致頭髮變白；也就是說，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現。

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，癌細胞的其中一個產生原理是，當遭受重大損傷的細胞，因為某些原因繞過被清除的命運，同時又獲得無限增生的能力時，就會變成癌細胞。

沈孟暵說明，年輕時毛髮可以維持黑色，是因為毛囊裡的黑色素幹細胞持續存在且工作正常，然而，東京大學的研究發現，當黑色素幹細胞遭受重大損傷，就會啟動一種「衰老及分化同時發生」的狀態，最後導致這些幹細胞被耗盡，毛囊也不再具備有產生黑色素的能力，導致頭髮變白。

沈孟暵指出，研究發現，在小鼠的毛囊裡，當黑色素幹細胞受到強烈DNA傷害時，寧可「犧牲掉這一小撮幹細胞（毛髮變白）」，也不要讓它們帶著突變繼續活下去、變成黑色素瘤。簡而言之，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中