健康網》血液循環不給力？ 4大營養素改善手腳冷吱吱
〔健康頻道／綜合報導〕不管室外幾度，四肢總是冷得像冰棒一樣，令人好難受。好食課營養師張宜臻（Lexie）指出，想改善手腳冷吱吱，除應注意身體是否有其他疾病可能之外，日常應補充鐵、鎂、維生素B群以及維生素E等營養素，搭配規律運動、足量飲水、做好保暖措施，皆可幫助促進血液循環、改善手腳冰冷問題。
改善手腳冰冷這樣吃
張宜臻於臉書專頁「好食課」指出，想改善手腳冰冷，其實關鍵在促進血液循環與保持健康。除可定期做健康檢查，排除心血管疾病可能外，也分享以下4大營養素，有助改善手腳冰冷：
●鐵：促進血紅素合成，幫助氧氣運輸；推薦食材如豬肝、豬血、蛤蜊等；素食者可選紅莧菜、黑豆、紅豆等。
●鎂：有助肌肉放鬆與血液循環；推薦食材如南瓜籽、腰果、深綠色蔬菜等，或可可含量85%以上的黑巧克力。
●維生素B群：促進能量代謝，幫助新陳代謝，維生素B3有助於血管擴張，維生素B12與造血有關；推薦食材如未精製全穀、雞胸肉、瘦肉、鮭魚等。
●維生素E：具有抗氧化作用，能清除自由基，保護血管健康；推薦食材如葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋等。
改善手腳冰冷這樣做
除飲食補充營養素之外，張宜臻也建議以下改善手腳冰冷的小技巧：
●每週運動150分鐘。
●每日喝足每公斤體重x30毫升的水。
●做好保暖措施：如喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡等。
●戒菸。
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
