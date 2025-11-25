健康網》孩子悄悄變胖揪元凶？ 醫揭超加工陷阱 恐引慢性病風險

超加工食品不只是高熱量，專家表示，它們恐引發慢性病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾常聽醫師說「吃超加工食品會損害健康」，到底什麼是超加工食品？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，超加工食品通常已經離原本的食物樣子很遠，把原本的食物拆成糖、油、澱粉、蛋白質粉等原料，再透過食品加工技術重組，含很多糖和飽和脂肪，容易引發慢性疾病風險。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，有位母親提到孩子1個月增加1公斤，但是飲食上也沒有特別吃什麼，不知道為什麼會這樣。結果發現孩子在書本後面藏巧克力調味乳飲品，這就是問題的真相。

請繼續往下閱讀...

他接著說明，看了食品成分和營養標示，發現含糖量超高，而且有許多的食品添加物，這位母親說看包裝以為很健康，每天都讓小孩喝一瓶，原來就是因為這樣體重才會失控。

為什麼叫「超」加工食品？陳如瑩解釋，超加工食品是把原本的食物拆成糖、油、澱粉、蛋白質粉等原料，再透過工廠的技術重新組起來。不是把玉米煮熟，而是把玉米拆成糖和油，再加上香料、色素、乳化劑，去製造味道與口感。吃起來好吃、便宜、保存久，也很容易一吃就停不下來。

他提及，裡面真正的天然食物不多，反而會含較多糖、油或鹽。日常其實很常見：餅乾、洋芋片、零食、含糖飲、火腿、香腸、雞塊，它們已經充斥在生活中。

陳如瑩接著說，這類食品往往缺乏纖維、蛋白質、礦物質和維生素，反而含很多糖和飽和脂肪。在很多國家，超加工食物已經慢慢取代蔬菜、肉類、豆類和家常料理而成為主流。問題不只是熱量，而是營養不均、太甜、太軟太順口比較容易過量，也可能吃進更多添加物與污染物。

攝取過多的超加工食品，與慢性疾病風險上升有關。陳如瑩提醒，研究中常看到，超加工食品的攝取增加，慢性疾病風險也跟著增加，包括肥胖、糖尿病、心血管疾病、腎臟和腸胃問題。這類食物味道好、熱量密度高，有研究發現，一天可能因此多吃超過500大卡 。更要注意製作過程中也可能產生反式脂肪，包裝材料則可能釋放環境荷爾蒙。

陳如瑩總結，當飲食長期偏向超加工食品，血糖、血脂、腸道菌相會連帶地受影響，發炎反應上升，肝腎代謝負擔變重。久而久之，罹患慢性病的機率自然就會提高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法