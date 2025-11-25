自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》孩子悄悄變胖揪元凶？ 醫揭超加工陷阱 恐引慢性病風險

2025/11/25 12:13

超加工食品不只是高熱量，專家表示，它們恐引發慢性病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

超加工食品不只是高熱量，專家表示，它們恐引發慢性病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾常聽醫師說「吃超加工食品會損害健康」，到底什麼是超加工食品？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，超加工食品通常已經離原本的食物樣子很遠，把原本的食物拆成糖、油、澱粉、蛋白質粉等原料，再透過食品加工技術重組，含很多糖和飽和脂肪，容易引發慢性疾病風險。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，有位母親提到孩子1個月增加1公斤，但是飲食上也沒有特別吃什麼，不知道為什麼會這樣。結果發現孩子在書本後面藏巧克力調味乳飲品，這就是問題的真相。

他接著說明，看了食品成分和營養標示，發現含糖量超高，而且有許多的食品添加物，這位母親說看包裝以為很健康，每天都讓小孩喝一瓶，原來就是因為這樣體重才會失控。

為什麼叫「超」加工食品？陳如瑩解釋，超加工食品是把原本的食物拆成糖、油、澱粉、蛋白質粉等原料，再透過工廠的技術重新組起來。不是把玉米煮熟，而是把玉米拆成糖和油，再加上香料、色素、乳化劑，去製造味道與口感。吃起來好吃、便宜、保存久，也很容易一吃就停不下來。

他提及，裡面真正的天然食物不多，反而會含較多糖、油或鹽。日常其實很常見：餅乾、洋芋片、零食、含糖飲、火腿、香腸、雞塊，它們已經充斥在生活中。

陳如瑩接著說，這類食品往往缺乏纖維、蛋白質、礦物質和維生素，反而含很多糖和飽和脂肪。在很多國家，超加工食物已經慢慢取代蔬菜、肉類、豆類和家常料理而成為主流。問題不只是熱量，而是營養不均、太甜、太軟太順口比較容易過量，也可能吃進更多添加物與污染物。

攝取過多的超加工食品，與慢性疾病風險上升有關。陳如瑩提醒，研究中常看到，超加工食品的攝取增加，慢性疾病風險也跟著增加，包括肥胖、糖尿病、心血管疾病、腎臟和腸胃問題。這類食物味道好、熱量密度高，有研究發現，一天可能因此多吃超過500大卡 。更要注意製作過程中也可能產生反式脂肪，包裝材料則可能釋放環境荷爾蒙。

陳如瑩總結，當飲食長期偏向超加工食品，血糖、血脂、腸道菌相會連帶地受影響，發炎反應上升，肝腎代謝負擔變重。久而久之，罹患慢性病的機率自然就會提高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中