自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高雄82歲嬤中風失能 啟動家醫照護助居家安養

2025/11/24 18:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕旗山區82歲林阿嬤因中風後偏癱且患有多項慢性病，面臨用藥混亂與血壓不穩等問題，家屬照護壓力沉重，在專責醫師與護理師持續家訪協助下，透過慢性病管理、營養與復能建議逐步改善病況，並於家屬察覺病情變化時完成預立醫療決定，讓長者得以居家安養。

　高雄市衛生局今（2025）年度啟動「居家失能個案家庭醫師照護方案服務量能及品質提升計畫」，並委託高雄市診所協會辦理，昨（23）日舉辦成果發表會，並特別邀請高雄榮民總醫院家庭醫學部科主任黃資雅，以「安寧照護與預立醫療決定教育」為主題，講授該方案與預立醫療決定之關聯，增進社區末期照護能力。

　高雄市診所協會理事長楊宜璋指出，「居家失能個案家庭醫師照護方案」目標在於整合長照與社區醫療服務，由專責醫師定期開立「長期照護醫師意見書」，護理師（個管師）每月掌握個案的健康狀況、疾病控制等，給予家屬適切的照顧建議，亦做為擬訂長照個案照顧計畫調整的參考依據，確保失能個案獲得更適切且具連續性的照護。

　楊宜璋表示，截至今年10月底，參與方案的特約醫療院所達106家，包括12家醫院、67家診所、15家居家護理所與12家具備醫療功能之衛生所，共計155位醫師及219位護理人員投入服務，並涵蓋全市38個行政區。

　只要經衛生局長照中心評估符合失能第2至第8級之長照個案，皆可免費使用居家失能家庭醫師照護方案，透過家庭醫師深入社區與家庭，強化長照體系銜接、建立健康照護網絡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中