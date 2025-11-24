高雄82歲嬤中風失能 啟動家醫照護助居家安養

〔記者許麗娟／高雄報導〕旗山區82歲林阿嬤因中風後偏癱且患有多項慢性病，面臨用藥混亂與血壓不穩等問題，家屬照護壓力沉重，在專責醫師與護理師持續家訪協助下，透過慢性病管理、營養與復能建議逐步改善病況，並於家屬察覺病情變化時完成預立醫療決定，讓長者得以居家安養。

高雄市衛生局今（2025）年度啟動「居家失能個案家庭醫師照護方案服務量能及品質提升計畫」，並委託高雄市診所協會辦理，昨（23）日舉辦成果發表會，並特別邀請高雄榮民總醫院家庭醫學部科主任黃資雅，以「安寧照護與預立醫療決定教育」為主題，講授該方案與預立醫療決定之關聯，增進社區末期照護能力。

高雄市診所協會理事長楊宜璋指出，「居家失能個案家庭醫師照護方案」目標在於整合長照與社區醫療服務，由專責醫師定期開立「長期照護醫師意見書」，護理師（個管師）每月掌握個案的健康狀況、疾病控制等，給予家屬適切的照顧建議，亦做為擬訂長照個案照顧計畫調整的參考依據，確保失能個案獲得更適切且具連續性的照護。

楊宜璋表示，截至今年10月底，參與方案的特約醫療院所達106家，包括12家醫院、67家診所、15家居家護理所與12家具備醫療功能之衛生所，共計155位醫師及219位護理人員投入服務，並涵蓋全市38個行政區。

只要經衛生局長照中心評估符合失能第2至第8級之長照個案，皆可免費使用居家失能家庭醫師照護方案，透過家庭醫師深入社區與家庭，強化長照體系銜接、建立健康照護網絡。

