自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腸躁脹氣3招助緩解 不脹氣菜單一次看

2025/11/24 21:01

營養師李婉萍表示，出現腸躁脹氣時，除可做些物理性的緩解動作消脹氣之外，也可喝點薑茶幫助放鬆消化道肌肉，協助排氣；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師李婉萍表示，出現腸躁脹氣時，除可做些物理性的緩解動作消脹氣之外，也可喝點薑茶幫助放鬆消化道肌肉，協助排氣；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕脹氣是許多人都有過的經驗，不僅腸胃消化不良，也讓人好不舒服。營養師李婉萍表示，會造成腸胃脹氣，大多是進食中聊天、吃太快或是吃太多油脂含量高的蛋白質所致。發生脹氣時，可嘗試起身走動、用手按摩肚子、做些簡單排氣運動，有助緩解不適與排氣。此外，她也推薦易脹氣者日常應遵循低FODMAP（低腹敏）飲食，並設計1日不脹氣菜單，讓你吃得輕鬆不產氣。

李婉萍於臉書專頁發文指出，進食中聊天或吃比較快，會不自覺吞下大量空氣，這些空氣積聚在腸道裡，就會引起脹氣感。另，吃太多導致消化不良，在消化過程中亦會產生氣體；若吃下含有容易產氣成分的食物，如豆製品、乳製品、高纖食物等，也會提升脹氣發生機率。脹氣發生當下，建議可做以下3種物理性的緩解動作：

起身走動：刺激腸道活動，幫助氣體通過並排出。

用手按摩肚子：順著腸道位置，順時針畫圈輕揉。

簡單做些助排氣小運動：如躺在地上將雙腿抬高，踩空氣腳踏車、坐著輪流抬高膝蓋再放下、彎腰伸展、腹式呼吸等，皆有助促進腸道蠕動。

除了緩解脹氣動作之外，李婉萍也建議補充富含蛋白酶的鳳梨幫忙分解食物，或攝取有乳酸菌的無糖優格補充好菌；真的吃不下，可喝點薑茶、薄荷茶，也有助於放鬆消化道肌肉，協助排氣。飯後水果則推薦奇異果、木瓜、香蕉、番茄等，均是富含消化酵素的優質選項。如果飽到下一餐腸胃仍不舒服，則推薦吃黃瓜、酪梨、秋葵、梅子等促進腸道蠕動與消化，可減緩脹氣不適感。

李婉萍並強調，每個人的體質不同，需多觀察飲食前後的狀態，才能找出容易導致自己脹氣的食物，並推薦日常採行低FODMAP飲食。所謂FODMAP是指容易發酵、產氣的食物；低FODMAP（低腹敏）飲食的食材，則包括：雞蛋、肉類、藜麥、燕麥、番茄、葡萄、草莓、菠菜、豆芽等。此外，她也特別設計以下一日不脹氣菜單，提供易脹氣者作為飲食參考：

早餐：番茄鮪魚沙拉+茶葉蛋+燕麥片。

午餐：白飯+燙豆芽菜或木耳炒肉絲+滷雞腿+葡萄。

晚餐：藜麥飯+炒菠菜+南瓜排骨湯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中