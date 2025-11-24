健康網》腸躁脹氣3招助緩解 不脹氣菜單一次看

營養師李婉萍表示，出現腸躁脹氣時，除可做些物理性的緩解動作消脹氣之外，也可喝點薑茶幫助放鬆消化道肌肉，協助排氣；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕脹氣是許多人都有過的經驗，不僅腸胃消化不良，也讓人好不舒服。營養師李婉萍表示，會造成腸胃脹氣，大多是進食中聊天、吃太快或是吃太多油脂含量高的蛋白質所致。發生脹氣時，可嘗試起身走動、用手按摩肚子、做些簡單排氣運動，有助緩解不適與排氣。此外，她也推薦易脹氣者日常應遵循低FODMAP（低腹敏）飲食，並設計1日不脹氣菜單，讓你吃得輕鬆不產氣。

李婉萍於臉書專頁發文指出，進食中聊天或吃比較快，會不自覺吞下大量空氣，這些空氣積聚在腸道裡，就會引起脹氣感。另，吃太多導致消化不良，在消化過程中亦會產生氣體；若吃下含有容易產氣成分的食物，如豆製品、乳製品、高纖食物等，也會提升脹氣發生機率。脹氣發生當下，建議可做以下3種物理性的緩解動作：

●起身走動：刺激腸道活動，幫助氣體通過並排出。

●用手按摩肚子：順著腸道位置，順時針畫圈輕揉。

●簡單做些助排氣小運動：如躺在地上將雙腿抬高，踩空氣腳踏車、坐著輪流抬高膝蓋再放下、彎腰伸展、腹式呼吸等，皆有助促進腸道蠕動。

除了緩解脹氣動作之外，李婉萍也建議補充富含蛋白酶的鳳梨幫忙分解食物，或攝取有乳酸菌的無糖優格補充好菌；真的吃不下，可喝點薑茶、薄荷茶，也有助於放鬆消化道肌肉，協助排氣。飯後水果則推薦奇異果、木瓜、香蕉、番茄等，均是富含消化酵素的優質選項。如果飽到下一餐腸胃仍不舒服，則推薦吃黃瓜、酪梨、秋葵、梅子等促進腸道蠕動與消化，可減緩脹氣不適感。

李婉萍並強調，每個人的體質不同，需多觀察飲食前後的狀態，才能找出容易導致自己脹氣的食物，並推薦日常採行低FODMAP飲食。所謂FODMAP是指容易發酵、產氣的食物；低FODMAP（低腹敏）飲食的食材，則包括：雞蛋、肉類、藜麥、燕麥、番茄、葡萄、草莓、菠菜、豆芽等。此外，她也特別設計以下一日不脹氣菜單，提供易脹氣者作為飲食參考：

●早餐：番茄鮪魚沙拉+茶葉蛋+燕麥片。

●午餐：白飯+燙豆芽菜或木耳炒肉絲+滷雞腿+葡萄。

●晚餐：藜麥飯+炒菠菜+南瓜排骨湯。

