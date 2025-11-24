自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》尫拿症狀問AI 郁芳讚救了一命 醫：盲腸炎初期難查覺

2025/11/24 18:57

健康網》尫拿症狀問AI 郁芳讚救了一命 醫：盲腸炎初期難查覺


郁芳指AI救了老公一命，因盲腸炎初期症狀不易查覺。亞東醫院指出，初期症狀確實易與腸胃炎相似，不易揪出病灶。（取自郁芳臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕有「台灣好媳婦」郁芳在臉書指出，老公獨自到杜拜和阿布達比出差，肚子不舒服，在國內外詢問幾個醫師都說沒問題，結果用AI得到答案是盲腸炎，於是就前往下榻飯店旁的醫院檢查，果真是盲腸炎。

根據亞東醫院衛教資料指出，早期的闌尾炎症狀不一定很明顯，可能只是噁心、食慾不佳、上腹部或肚臍旁悶痛，腹瀉則較少見。

亞東醫院說，初期症狀很容易與一般腸胃炎或其他腸胃道疾病混淆。在數小時之後，疼痛位置會逐漸轉移至右下腹部，嚴重時會出現發燒或下腹部疼痛的情形，這種情形通常表示闌尾可能壞死或穿孔，而出現腹膜炎等併發症。

郁芳表示，老公盲腸已非常腫大，原本幾個小時後就要上飛機的他，非常幸運地提早發現並且緊急開刀手術。若他忍耐悶痛上了飛機，後果不堪設想。

亞東醫院指出，目前醫學上治療急性闌尾炎的主流還是進行「闌尾切除手術」，文獻上有少數文章提出使用利用抗生素來治療闌尾炎成功的案例，但尚無法適用於所有闌尾炎，尤其是無法靠藥物解除闌尾出口阻塞的問題。

亞東醫院指出，目前醫學上治療急性闌尾炎的主流仍是進行「闌尾切除手術」。文獻上雖有少數文章提出利用抗生素治療闌尾炎成功的案例，但尚無法適用於所有闌尾炎，尤其是無法靠藥物解除闌尾出口阻塞的問題。

三總衛教資料分享，闌尾出口阻塞後6小時之內，闌尾壁內就開始發生水腫、炎症，和部分上皮的破壞；大約經過12小時以後，闌尾壁即呈水肿肥厚，闌尾腔內並充滿膿液。

最怕的是，此時膿液若排入盲腸腔內，症狀可能突然消失；但若闌尾腔仍阻塞、膿液無法排出，病情可能持續惡化。24小時後，闌尾變硬及腫大，漿膜上覆蓋著滲出液，同時腹膜腔內發生混濁液。此時闌尾內容物排入盲腸，仍可能自發性好轉，但症狀已不如初期般迅速消失。

若進入更後期，則會發生黏膜潰爛、闌尾壁壞死與穿孔。即使肉眼仍未見穿孔，細菌也可能滲入腹腔，轉變成闌尾周圍炎及膿性蜂窩組織炎，導致腹膜炎。因此，三總表示，病情若延誤甚至發生併發症，致死率並不低。

