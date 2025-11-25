自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》瑜伽紓壓、穩心律 專家推4動作溫和助好眠

2025/11/25 20:46

食農專家韋恩分享國外研究指出，有睡眠困擾者每週固定做瑜伽，可有效降低壓力、安定神經，還能穩定心率與血壓，更易入睡；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩分享國外研究指出，有睡眠困擾者每週固定做瑜伽，可有效降低壓力、安定神經，還能穩定心率與血壓，更易入睡；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡不好的你，除了選擇醫藥治療外，也能靠運動自救助好眠。食農專家韋恩分享國外研究指出，有睡眠困擾者每週固定執行2次、每次30分鐘內的高強度瑜伽，改善睡眠品質效果顯著。此外，專家也特別推薦站立前彎、仰躺蝴蝶式、靠牆抬腿式、大休息式等4個瑜伽動作，不僅溫和，也有助紓壓、穩定血壓、心律，進而達到放鬆助眠的作用。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，研究顯示，在所有能改善睡眠的運動中，瑜伽比散步、阻力訓練、綜合運動、有氧運動，甚至是氣功、太極等傳統東方養生運動，更能有效改善睡眠品質。研究在分析超過2,500名有睡眠困擾的參與者後，結果顯示，每週2次、每次進行30分鐘以內的高強度瑜伽，改善睡眠品質效果最明顯。

此外，根據美國CDC過去資料顯示，逾55%的瑜伽練習者表示睡眠變得更好，超過85%認為壓力明顯減輕。專家推論，瑜伽可能透過以下機制幫助睡眠，包括：有效降低壓力、安定神經；深呼吸練習可穩定心率與血壓，讓入睡變得更容易；正念與冥想有助清空腦中雜念，提高褪黑激素，改善半夜醒來的情況；此外，很多人的失眠來自肩頸緊繃、下背疲勞，瑜伽剛好能放鬆這些部位。

另，若想在睡前用瑜伽放鬆，專家也建議以下4個最溫和、最助眠的動作：

站立前彎（Uttanasana）：深度放鬆背部和腿後，釋放累積的緊繃。

仰躺蝴蝶式（Supta Baddha Konasana）：打開髖部、安定呼吸，調整情緒。

靠牆抬腿式（Viparita Karani）：改善循環，減輕腿部腫脹與疲勞感，非常適合久坐族。

大休息式（Savasana）：全身放鬆、平靜思緒，是最重要的睡前儀式。

最後，韋恩提醒，瑜伽動作勿在床上做，因會干擾大腦「床＝睡覺」的連結。此外，有慢性病、孕期或特殊身體狀況者，建議應先詢問瑜伽老師或醫師；若長期持續失眠，則建議尋求專業協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中