健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》藥品有錠劑、眼藥水、液劑 請問如何保存？

2025/11/25 09:00

家中藥品需選擇避光、陰涼、乾燥處保存，但儲藏方式仍建議先詳讀說明書或詢問藥師後再行放置；圖為情境照。（圖取自freepik）



文／陳伶娥

藥品可能會有不同的劑型，而不同的劑型其適應症可能會不一樣。一般常見的劑型有：錠劑、膠囊、懸液用粉、口服液劑、栓劑、眼用製劑、外用藥膏等。不同類型的藥品，保存方式和使用期限也會有所不同。

光照、溫度、濕度是影響藥品保存的三大因素，這些因素會使微生物滋長，加速藥品潮解變質，所以家中藥品需選擇避光、陰涼、乾燥處保存。但儲藏方式仍建議先詳讀說明書或詢問藥師後再行放置，有的藥品需冷藏，而有的僅需常溫儲藏即可，一般常溫指的是15-30 ̊C，冷藏則為2-8 ̊C，不需要冷藏的藥品放置室內即可。

若包裝內有棉花及乾燥劑，開封後就必須丟棄，不然原本是用來吸藥品的濕氣，吸收了空氣中的濕氣反而讓藥品受潮。

再者，保存期限不等於使用期限。保存期限（Expiration Date,常以EXP或E印製）：未開封可存放的期限，亦稱為末效期。使用期限（Beyond-Use Date,縮寫為BUD）：開封後建議存放的期限。

各類藥劑的保存方式說明如下：

1.錠劑和膠囊

藥品盡可能以原包裝保存，則可放到藥品上標示的保存期限；若不清楚保存期限，建議從調劑日起算6個月內。拆封的裸藥，使用期限大約為原保存期限的1/3，但不可超過半年，例如：藥品保存期限是2017年7月30日（未開封可以放置保存期限），2017年2月1日開封，到保存期限是2017年7月30日還有6個月，6個月的1/3是2個月，因此，使用期限是2017年3月30日。以上均基本概念的說明，但非所有的藥物均可依此推算，如：耐絞寧NITROSTAT®（俗稱救心藥），小瓶罐裝開封後只可放1個月。

2.眼藥水

眼睛是極易受到感染的部位，因此眼用藥建議開封後1個月丟棄。部分眼藥水須冷藏保存，請注意藥袋指示。如果眼藥水未加防腐劑，例如一次性包裝的眼藥水，開封後滋生細菌機會高，則每次用後就應丟棄，勿再使用。

3.液劑（糖漿）

有許多抗生素是粉末劑型，通常從泡成藥水當天起可保存7至14天，有些要冷藏，有些則不用，依藥品不同而有所差異，記得使用前詳讀藥袋說明。小朋友用的退燒藥水，通常開封後不會單次用畢，因其為糖漿，放冰箱不容易搖勻且易產生沉澱，開封後不需冷藏，室溫下可放儲1個月。

除了留意有效期限外，仍需觀察藥品的外觀是否有變色、發臭、潮解等變質情形，若其外觀有改變，雖未過期也應丟棄，不可再繼續服用。如果有相關疑問，請諮詢藥師或該藥品的製藥廠。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

