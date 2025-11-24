自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》健檢不是越多越好！ 醫指高齡優先必做3重點

2025/11/24 19:15

高齡者健檢優先檢查的3件事，分別是影像檢查、荷爾蒙檢查，以及營養檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

高齡者健檢優先檢查的3件事，分別是影像檢查、荷爾蒙檢查，以及營養檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「爸媽退休後就沒再做健檢了，很擔心他們有隱藏的疾病，沒有被提早發現…」這樣的焦慮，是很多子女的心聲。美兆健康管理機構台北美兆診所副院長林美秀指出，許多65歲以上長者在退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自己對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。

林美秀指出，檢查不是愈多愈好，高齡者健檢優先檢查的3件事，分別是影像檢查、荷爾蒙檢查，以及營養檢查。因為器官老化、荷爾蒙失衡與營養吸收不良是造成長輩生活品質下降的3大核心因素。若忽略這些變化，就可能錯過關鍵病徵、延誤治療時機。

林美秀指出，曾有一位80多歲仍在管理公司的董事長，接受全身健檢及肺部電腦斷層發現肺部有2公分的腫瘤，進一步評估後，確診為肺癌，立即手術處理，並且適切地調整了個案的荷爾蒙及營養狀態。如今已90幾歲，身體狀況穩定，仍維持活躍生活。

LDCT（低劑量肺部電腦斷層）檢查可以早期發現肺癌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

LDCT（低劑量肺部電腦斷層）檢查可以早期發現肺癌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

林美秀強調，人活到幾歲都值得投資健康，80歲發現問題不代表結束，而是另一個開始。隨著影像技術進步，即使是高齡長者，也有越來越多安全、精準的檢查方案選擇。

「高齡健檢要做得『對』，不是做得『多』。」林美秀說，高齡者的健康狀況與年輕人不同，她並解析3項檢查特色。

台北美兆診所副院長林美秀醫師指出，器官老化、荷爾蒙失衡與營養吸收不良，是造成長輩生活品質下降的三大核心因素。（美兆診所提供）

台北美兆診所副院長林美秀醫師指出，器官老化、荷爾蒙失衡與營養吸收不良，是造成長輩生活品質下降的三大核心因素。（美兆診所提供）

●影像檢查：例如MRI（核磁共振）、LDCT（低劑量肺部電腦斷層），尤其針對腦部、肺部、肝臟等器官，常常「看起來沒事，但容易隱藏警訊」等重要項目。

●荷爾蒙檢查：例如腎上腺抗壓荷爾蒙（DHEA-S）、睪固酮、甲狀腺，因為荷爾蒙是人體的「指令系統」，年長者常因指令老化導致精神差、免疫力差、代謝差。

●營養檢查：例如抗氧化維生素、B12。林美秀指出，高齡者常因牙口不好、偏好軟質食物，加上消化酵素不足，導致蛋白質攝取不足、抗氧化物易缺乏，進而影響細胞代謝所需要的營養，讓體力及生活品質更差。

全家一起健檢 最能改變父母觀念

林美秀認為，隨著醫療進步，替高齡者優先考量的「不僅是延命，更是活得有品質。」我們希望爸媽不是每天在家吃藥，而是有體力去旅行、有精神去含飴弄孫、有食慾去探索更多滋味。

子女與父母一同健檢，是一種有效的健康溝通方式，既可以用實際行動讓父母感受到關心，也能彼此了解健康狀況。定期而精準的健檢安排，特別是退休後是最容易被忽略、卻最需要關注的黃金時機，讓父母多一份安心，子女少一份擔心。

