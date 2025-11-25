自由電子報
健康網》天氣變冷更要動 研究：規律運動可抗感冒

2025/11/25 10:01

營養師科提斯指出，據國外研究結果顯示，秋冬時節維持規律運動者，不僅感冒狀況少，也可降低感冒嚴重程度；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，據國外研究結果顯示，秋冬時節維持規律運動者，不僅感冒狀況少，也可降低感冒嚴重程度；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣轉涼，冷颼颼的天氣也容易讓人懶得動。營養師科提斯指出，根據國外研究結果顯示，秋冬時節維持規律運動者，不僅感冒狀況少，也可降低感冒嚴重程度。對此，他推測或因規律運動可促進免疫細胞及免疫球的再循環，進而增進身體的防禦力。

氣候變冷的情況下，想出門運動的你是否總是掙扎？除了因為怕冷之外，也擔心著涼感冒。科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文表示，根據國外研究，事實剛好相反。研究結果顯示，規律運動反而會減少感冒發生，而且即使感冒，嚴重程度也會降低。

該研究在秋冬時節追蹤超過1000人共12週，觀察其運動頻率、體適能狀態，以及上呼吸道感染（感冒）的天數，結果發現以下情況：

減少感冒天數：每週進行有氧運動5次以上的人，相較於每週運動少於一次者，出現感冒症狀的天數減少43%；每週運動1-4次者，感冒天數也低於運動不到1次的人。

降低感冒嚴重程度：此外，同樣情況也出現在感冒嚴重程度部分。研究結果顯示，規律運動者能夠降低感冒症狀嚴重程度達32-41%。

為什麼規律運動可以減少感冒威脅？科提斯指出，可能是因規律運動可促進免疫細胞—嗜中性球、自然殺手細胞，及免疫球的再循環，進而增進身體防禦能力。這可以想像是加快身體的衛兵巡邏速度，所以更不會讓病毒、細胞趁虛而入；且規律運動降低感染的作用，在精神壓力大、肥胖者的身上似乎更加明顯。

科提斯提醒，規律運動雖可提高免疫力、減少感冒發生，以及降低感冒症狀嚴重度，但運動後仍須注意立即保暖、補充營養及適當休息。

