健康網》記憶力下滑是吃出來的？ 百萬網紅：先戒掉5傷腦飲食

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調緊湊，當民眾感覺到注意力不集中、思緒遲鈍時，常歸究原因為壓力太大，又或是年齡增長的關係。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，除了壓力與年齡，日常飲食也會對大腦健康造成影響。想保護大腦，最好別碰5類傷腦食物，包括過量糖份、超加工食品等。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享5種傷腦食物，藉此讓民眾從日常飲食中維護健康，幫助大腦擁有更好的記憶力。

他表示，大腦有保護屏障「血腦屏障」，能防止有害物質輕易進入，但過多的葡萄糖、氧化壓力，或不良飲食會破壞這道防線，使大腦暴露於不利環境中，影響記憶及神經元健康。因此，了解哪些食物會損害大腦、如何控制攝取量，是維持腦部功能的關鍵。

卡洛斯·賈拉米洛歸納以下5種傷腦食物，民眾最好避開：

●過量糖份

糖份是身體能量來源，但攝取過量會導致血糖快速升高，產生葡萄糖毒性，失調的話還可能影響大腦運作，恐提高失智症風險。盡量減少含糖飲料、果汁及精製零食的攝取，選擇天然水果並搭配纖維食用。

●超加工食品

餅乾、速食、工業化零食看似方便，但內含反式脂肪、人工色素和添加劑，會增加慢性炎症，刺激大腦細胞，引發神經發炎，長期可能降低記憶力與學習能力。不妨多以天然食材替代，避免長期依賴加工食品。

●不健康脂肪

精製植物油、氫化油、炸物及人造奶油，會打破體內脂肪酸平衡，增加炎症因子，破壞神經元膜結構。烹調時可使用橄欖油、酪梨油或天然奶油。

●影響腸道菌群的食物

腸-腦軸的研究指出，腸道微生物群的失衡會導致腸道通透性增加，進而引發大腦炎症。常見影響腸道菌群的因素包括：不充分咀嚼食物、攝取液態或過度精製食品；長期食用高糖、高油、高化學添加物的超加工食品；缺乏抗氧化物質的食物

維持腸道健康、攝取富含纖維、抗氧化物及多樣化營養的食物，對大腦保健相當重要。

●酒精

酒精對肝臟與大腦都有毒性，影響神經傳導物質與睡眠，可能造成記憶受損。即使紅酒含有多酚，也應少量飲用，並搭配健康飲食與水分，避免成為長期神經毒素的來源。

卡洛斯·賈拉米洛總結，改善大腦健康不需一次完全戒掉糖或零食，而是透過「減量、替代、均衡」的方法，控制攝取頻率與份量，並搭配蔬果、優質蛋白與健康脂肪，可逐步改善專注力與記憶力。保護大腦，就是從日常飲食開始。少吃傷腦食物、多攝取天然、抗炎、抗氧化的食物，才能維持清晰思緒與健康神經。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

