健康網》蔡依林曾受皮蛇神經痛 醫：連衣服輕觸皮膚都會劇痛

百變天后蔡依林罹患皮蛇後，喚醒大家的重視，員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，疹子消失，才是惡夢的開始。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕自從藝人蔡依林自曝自己因罹患皮蛇（帶狀疱疹）以後，這個皮蛇痛被大家所重視，經歷過的病患常分享神經痛的痛苦。員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，疹子消失，才是惡夢的開始，皮蛇痛是一段不為人知的漫長折磨。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」發文分享，他回憶一位70多歲的阿伯蹣跚地走進診間，默默拉開上衣，露出右側的身體，臉上是痛苦與無奈交織的表情。「我這裡痛，痛超過兩個月了⋯⋯吃不好、睡不好，實在受不了，就過來了！」

葉宗勳一看即明白，看著他因為長期疼痛而略顯佝僂的身影，這種痛，不是普通的疼痛。患者形容它像是「被火燒的灼熱感」、「被針不停扎的刺痛感」、或是「一陣陣傳來的電擊感」。更折磨人的是一種名為「異感痛」（Allodynia）的症狀，連衣服輕輕拂過皮膚，或是一陣微風吹來，都可能引發一陣難以忍受的劇痛。

葉宗勳知道，這讓患者連穿衣、洗澡、甚至擁抱都成為一種奢求。日復一日，夜復一夜，嚴重影響睡眠品質、情緒，甚至讓人失去活下去的勇氣。他指出，現代醫學有許多武器可以對抗這種頑固的疼痛。這不是一般的止痛藥能解決的，需要針對「神經痛」的專門藥物，例如某些抗癲癇藥物、抗憂鬱劑，或是外用的藥物貼片。此外，還有神經阻斷術、脈衝式射頻治療等介入性治療，能更精準地調控失控的神經，為患者找回安寧的生活。這是一場持久戰，但患者不是孤軍奮戰。

葉宗勳語重心長地說，一般人得皮蛇仍抱持著「皮蛇是皮膚病」的舊觀念。他們看了皮膚科，拿了藥膏，等到疹子消失、皮膚恢復平滑，就以為自己痊癒了。殊不知，這只是暴風雨前的寧靜。病毒對神經造成的傷害已經鑄成，後續的疼痛正蓄勢待發。他曾經遇過一位患者，那錐心刺骨的疼痛，跟了她整整6年，人生最精華的歲月，都在與這條看不見的「

