健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》長期吃5種藥 愈吃愈無力 醫：對「藥」下「營養素」很重要

2025/11/25 07:22

5種藥長期服用，鄰好西醫診所醫師李思賢說，可能會發生「藥物營養竊取」，快與自己的醫師討論，如何將流失營養素補回來；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕藥物越吃越虛嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢指出，很多人不知道，正在吃的藥物，悄悄偷走你身上重要的營養素，這個狀況就叫做藥物營養竊取（Drug-Induced Nutrient Depletion）。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，常在臨床上，病人常問：「醫師，我吃了很多藥，怎麼還是這麼累？我是不是吃得不夠？」，他表示，國人最常服用的5種藥物，所導致的營養「竊取」問題，要格外小心！

●降血糖藥：
雖然是常用到的藥物 Metformin（二甲雙胍），藥物本身也有抗老化的潛力。但這個降血糖藥會讓維生素 B12 和葉酸（Folate）的吸收下降，久了以後可能出現腦霧、手腳麻、情緒低落、容易累、同型半胱胺酸上升。
很多病人在糖慢慢控制好之後反而覺得「身體變虛了」，這其實不是糖的問題，是 B12 和葉酸正在慢慢流失。把 B12、B6、葉酸補回來，狀況往往比調整劑量還更有效。

●降膽固醇藥：
國人最常被開立的藥。它能降低膽固醇沒錯，但會把身體產生能量很重要的CoQ10 一起壓下去，因為人體製造CoQ10跟膽固醇是同一條生產線。很多人吃降膽固醇藥（statin），一段時間後開始覺得肌肉痠、運動後疲勞、胸口悶、性慾下降、整個人像被抽走電力。這些現象不是心理作用，而是CoQ10不夠，心臟和粒線體根本沒力氣工作。如果能把CoQ10補回來，身體的能量輸出通常會明顯回升。

●胃藥
胃藥（PPI）會讓胃酸下降，但胃酸就是你吸收 B12、鐵、鎂、鈣等最重要的工具。一旦胃酸被長期壓著，身體對蛋白質的處理能力也跟著下降。於是會開始覺得脹氣、吃東西卡住、精神差、肌肉沒力、腸胃敏感、骨質密度下降。

很多人以為胃酸過多，結果其實是胃酸太少。所以如果長期服用，建議和醫生討論一下何時可以下調劑量，或是有沒有替代方式。

●睡眠藥物：
睡眠藥物BZD（benzodiazepines）可以放鬆大腦，幫助入睡，但可能會悄悄耗掉B6和鎂。失去B6 的大腦做不出足夠的GABA，到最後就是你睡著了，但是大腦沒有真的放鬆。

失去鎂的身體會變得容易抽動、緊繃、心悸、睡不深。於是出現了很多人熟悉的情況，「越吃越需要、越吃越睡不好」。這不是焦慮變嚴重，而是營養被掏空，補充B6和鎂可能會有幫忙。

●止痛藥：
許多人對止痛藥（NSAIDs）的印象，停在「吃多會傷胃」這件事，但NSAIDs的影響遠遠不只在胃，它在腸道造成的破壞其實更關鍵。原本緊密關閉的細胞縫隙開始被撐開，形成我們常說的 「腸漏（Leaky Gut）」。你可能會覺得更容易疲倦、反覆感冒、皮膚變差、過敏加劇、情緒不穩。如果你是長期使用NSAIDs的族群也不需要恐慌，但需要補充魚油、維他命D、鋅、優質蛋白質，這些營養素都非常重要的。

李思賢表示，在調整藥物的議題上，都應該跟自己的醫師討論過再下決定。該吃的藥還是要吃，但很多吃很久的藥物也是有討論的空間。長期服用藥物的朋友，可以更精準地補充真正需要的營養素，不需要什麼都補充，這樣才能用最少的資源處理最多的問題。

