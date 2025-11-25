健康網》手腳冰冷8大原因 抽菸、貧血、壓力大都上榜

好食課營養師張宜臻指出，手腳冰冷其實不只是因為天氣冷，也有可能是心血管疾病的警訊；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕才剛進入「小雪」節氣，氣溫也開始轉變。不少人天氣一冷就有手腳冰冷問題，但未必天冷才會出現這種狀況。好食課營養師張宜臻（Lexie）指出，手腳冰冷不只是因為天氣轉變，可能也與抽菸、壓力大有關，甚至貧血、甲狀腺功能低下、或是患有心血管疾病、糖尿病、雷諾氏症、狼瘡等特殊疾病者，都有可能出現手腳冷吱吱的狀況。

張宜臻於臉書專頁「好食課」發文表示，即便天氣不冷，有些人也會遇到手腳冰冷的問題。因此，四肢冰冷絕非單純天氣因素，以下也列出常見8大原因說明：

請繼續往下閱讀...

●天氣冷：氣溫降低會啟動身體保護機制，將血液集中至重要臟器以維持體溫，導致四肢分到的熱量減少。

●抽菸：尼古丁加速動脈硬化，增加血液黏稠度，並引起血管收縮，進一步影響末梢血液循環。

●壓力大：緊張、焦慮或壓力過大會引發腎上腺素分泌，儘管心跳加快，但血管收縮，反而有手腳冰冷問題。

●貧血：缺乏紅血球供氧，四肢因缺氧而感到冰冷。

●甲狀腺功能低下：甲狀腺異常可能導致代謝緩慢，血液循環受影響。

●心血管疾病：高血脂或血栓形成會阻礙血液運輸，影響末梢血液循環。

●糖尿病：高血糖長期影響血管和神經健康，易出現循環不良的問題。

●特殊疾病：如雷諾氏症、狼瘡等疾病，可能引發手指發白、發紫等症狀。

