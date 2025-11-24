健康網》《好運來》顏曉筠被撞飛倒地肩脫臼、韌帶斷 醫：復健很關鍵

民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」的顏曉筠趕往劇組途中發生車禍。汐止國泰醫院復健科表示，手術之後復健很重要，除了靜養外，也要做相關肌群訓練。（取自顏曉筠臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人顏曉筠日前因車禍被撞，造成左肩脫臼、韌帶斷裂，民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」，此劇即將殺青，突如其來的意外，劇組大亂。根據汐止國泰醫院復健科衛教新聞指出，若沒有及時將關節正確復位，並正確檢視關節組織所受的傷害，並給予適當的處置，將可能造成後遺症。

復健科表示，肩關節是一個球窩關節（ball and socket joint），當肩胛骨端的凹窩與肱骨頭做相對活動時，主要透過周邊的關節囊、肌肉、韌帶等軟組織來協助肩關節維持穩定。當受到外力撞擊或拉扯、身體高強度碰撞性運動、交通意外或跌倒後使得肩關節脫位，周邊的軟組織（如關節囊、韌帶等）會被過度拉伸，這些組織就會變鬆，導致肩關節發生不穩定的現象。

請繼續往下閱讀...

顏曉筠回憶事發當時，有一輛小客車右轉，但她騎機車來不及閃避，直接撞上，被彈飛出去，連自己都嚇一大跳。敬業的顏曉筠忍住全身疼痛，馬上撥打電話給經紀人，表明突發意外可能影響拍攝進度。

復健科提醒，肩關節脫臼後，可能伴隨關節盂唇（labrum）撕裂傷害，在日後肩關節活動時常會伴隨一些不穩定的喀喀聲或疼痛現象。並建議患者受傷後，可以先用另一隻手托住已經脫臼的手臂，減少受傷關節的受力與移位，過程中可以先用冰敷方式來減少患者的疼痛感。

就醫後的復健要掌握兩個原則：肩胛骨周邊肌肉與肩旋轉肌群的訓練。也要留意在受傷後期肩關節不穩，重複發生脫臼的機率較高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法