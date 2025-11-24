自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》《好運來》顏曉筠被撞飛倒地肩脫臼、韌帶斷 醫：復健很關鍵

2025/11/24 15:09

民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」的顏曉筠趕往劇組途中發生車禍。汐止國泰醫院復健科表示，手術之後復健很重要，除了靜養外，也要做相關肌群訓練。（取自顏曉筠臉書）

民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」的顏曉筠趕往劇組途中發生車禍。汐止國泰醫院復健科表示，手術之後復健很重要，除了靜養外，也要做相關肌群訓練。（取自顏曉筠臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人顏曉筠日前因車禍被撞，造成左肩脫臼、韌帶斷裂，民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」，此劇即將殺青，突如其來的意外，劇組大亂。根據汐止國泰醫院復健科衛教新聞指出，若沒有及時將關節正確復位，並正確檢視關節組織所受的傷害，並給予適當的處置，將可能造成後遺症。

復健科表示，肩關節是一個球窩關節（ball and socket joint），當肩胛骨端的凹窩與肱骨頭做相對活動時，主要透過周邊的關節囊、肌肉、韌帶等軟組織來協助肩關節維持穩定。當受到外力撞擊或拉扯、身體高強度碰撞性運動、交通意外或跌倒後使得肩關節脫位，周邊的軟組織（如關節囊、韌帶等）會被過度拉伸，這些組織就會變鬆，導致肩關節發生不穩定的現象。

顏曉筠回憶事發當時，有一輛小客車右轉，但她騎機車來不及閃避，直接撞上，被彈飛出去，連自己都嚇一大跳。敬業的顏曉筠忍住全身疼痛，馬上撥打電話給經紀人，表明突發意外可能影響拍攝進度。

復健科提醒，肩關節脫臼後，可能伴隨關節盂唇（labrum）撕裂傷害，在日後肩關節活動時常會伴隨一些不穩定的喀喀聲或疼痛現象。並建議患者受傷後，可以先用另一隻手托住已經脫臼的手臂，減少受傷關節的受力與移位，過程中可以先用冰敷方式來減少患者的疼痛感。

就醫後的復健要掌握兩個原則：肩胛骨周邊肌肉與肩旋轉肌群的訓練。也要留意在受傷後期肩關節不穩，重複發生脫臼的機率較高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中