罕見！女嬰出生臀連著16公分「大球」 胎瘤10週長大4倍

台中女嬰出生時，臀部竟連帶直徑16公分先天性尾骶骨畸胎瘤。（澄清醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯女嬰出生時，臀部竟連帶一顆直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，這個「大球」是先天性尾骶骨畸胎瘤，在胎兒成長過程中極速成長，從產檢超音波發現約4公分大，到出生時短短10週竟長大了4倍，所幸是單純腫瘤，經手術切除後、女嬰健康正常成長。

女嬰媽媽去年產檢時，由澄清醫院中港院區進行超音波檢查，查出胎兒近肛門臀部有一顆約4至5公分腫瘤，孕婦持續產檢監視腫瘤變化，至懷孕第25週時，前往澄清醫院小兒外科諮詢胎兒臀部腫瘤處理方法，小兒外科主任林雨利建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，與其他疾病進行鑑別診斷，如果是單純腫瘤，最好的治療方式是手術切除該臀部腫瘤。

澄清醫院小兒外科主任林雨利說，女嬰經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤。（澄清醫院提供）

林雨利說，這名媽媽在懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤，腫瘤已達16.5×10×8公分，女嬰臀部宛如帶著一個「大球」來到這個世界，對這麼大的尾骶骨畸胎瘤切除有一定難度，必須採取V字形切口。

醫療團隊在女嬰誕生9天後，進行外科手術切除尾骶骨畸胎瘤，手術V字形切口長達20公分，成功切除重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，重量幾乎是女嬰體重的六分之一，林雨利醫師表示，是超大畸胎瘤，所幸經化驗屬良性瘤，畸胎瘤清除乾淨預估不會再復發。

澄清醫院小兒外科說，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，部分醫學報告認為源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，為罕見先天性畸胎瘤，發生率約為3萬5千分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍，從胎兒超音波影像可看出健康情形，因此，呼籲媽媽們定期產檢至關重要。

