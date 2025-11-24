健康網》「2025國際身心障礙者日」 一起感受無聲世界

許多聽障者外表看似與一般人無異，但生活中常面臨溝通資訊不對等的挑戰，生活中存在各種的「隱形障礙」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為響應「2025國際身心障礙者日」，中華民國聽障人協會將於11月29日於國立臺灣圖書館勵學廣場舉辦《邀你一起體驗聾生活》園遊會，透過市集體驗與手語學習，邀請民眾親身感受聽障者在日常生活中遭遇的隱形障礙，藉此推動更友善的無障礙社會。

中華民國聽障人協會表示，今年國際身心障礙日主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」。許多聽障者外表可能與一般人無異，但在生活中經常面臨溝通資訊不對等的挑戰，例如：聽不清火車臨時更換月台的廣播、無法即時理解店員口頭詢問等，這些不易被察覺的困難，都是聽障者日常中存在的「隱形障礙」。

藉由《邀你體驗聾生活》園遊會，讓民眾從體驗中感受「友善溝通」的重要性，活動從上午10時開始進行，10時30分進行才藝表演，12時有闖關體驗。

活動內容包含：手語體驗區、 聾生活體驗展、無聲溝通大冒險、聽打服務體驗、身心障礙者才藝演出、聾人圖書館等。當天還有聽障音樂人黃靖騰與視障好友朱禹豪帶來的吉他與鋼琴合奏。同時推出「集點卡」闖關活動，參與者完成關卡就能兌換精美小禮物。

聽障人協會邀請社會大眾一起走進聾生活、理解隱形障礙，在互動中學習溝通，支持打造友善的無障礙環境。

