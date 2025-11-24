自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》「2025國際身心障礙者日」 一起感受無聲世界

2025/11/24 14:52

許多聽障者外表看似與一般人無異，但生活中常面臨溝通資訊不對等的挑戰，生活中存在各種的「隱形障礙」；圖為情境照。（圖取自freepik）

許多聽障者外表看似與一般人無異，但生活中常面臨溝通資訊不對等的挑戰，生活中存在各種的「隱形障礙」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為響應「2025國際身心障礙者日」，中華民國聽障人協會將於11月29日於國立臺灣圖書館勵學廣場舉辦《邀你一起體驗聾生活》園遊會，透過市集體驗與手語學習，邀請民眾親身感受聽障者在日常生活中遭遇的隱形障礙，藉此推動更友善的無障礙社會。

中華民國聽障人協會表示，今年國際身心障礙日主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」。許多聽障者外表可能與一般人無異，但在生活中經常面臨溝通資訊不對等的挑戰，例如：聽不清火車臨時更換月台的廣播、無法即時理解店員口頭詢問等，這些不易被察覺的困難，都是聽障者日常中存在的「隱形障礙」。

藉由《邀你體驗聾生活》園遊會，讓民眾從體驗中感受「友善溝通」的重要性，活動從上午10時開始進行，10時30分進行才藝表演，12時有闖關體驗。

活動內容包含：手語體驗區、 聾生活體驗展、無聲溝通大冒險、聽打服務體驗、身心障礙者才藝演出、聾人圖書館等。當天還有聽障音樂人黃靖騰與視障好友朱禹豪帶來的吉他與鋼琴合奏。同時推出「集點卡」闖關活動，參與者完成關卡就能兌換精美小禮物。

聽障人協會邀請社會大眾一起走進聾生活、理解隱形障礙，在互動中學習溝通，支持打造友善的無障礙環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中