健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「芝麻大小事」大公開 台產這款含鈣量比白芝麻高5倍

2025/11/24 16:49

芝麻其實是「胡麻」的俗名，屬於高鈣食物之一。農糧署指出，至於常見的白芝麻，其實與黑芝麻是完全不同品種；示意圖。（圖取自freepik）

芝麻其實是「胡麻」的俗名，屬於高鈣食物之一。農糧署指出，至於常見的白芝麻，其實與黑芝麻是完全不同品種；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃過芝麻糊、芝麻糖和芝麻冰淇淋，但你知道芝麻「本人」長什麼樣子嗎？農糧署分享指出，芝麻其實是「胡麻」的俗名，而常見的白芝麻其實與黑芝麻完全不同品種，也並非是黑芝麻脫皮。國產黑芝麻以「臺南1號」為主，不僅香氣濃郁，含鈣量甚至達白芝麻逾5倍，可說是優質高鈣食物。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，我們常稱的芝麻，其實是胡麻的俗名，為一年生植物，開花後會結成果莢。待果莢成熟、乾燥後裂開，裡面的小小種子，也就就是日常餐桌上熟悉的芝麻籽。

農糧署進一步說明，芝麻收成靠人工，成熟後得先把植株收割、綑成一束束，在田間曝曬10-20天，待枝葉由綠轉褐、蒴果自然裂開後，再用棍棒輕打植株，讓芝麻籽一顆顆掉落，最後經過篩網反覆去雜，才能得到「粒粒皆辛苦」的芝麻。

或許有人會有疑問，白芝麻和黑芝麻是否為同一家族植物？對此，農糧署表示，黑白芝麻其實差很多，白芝麻不是黑芝麻脫皮，也不是尚未長成的黑芝麻，兩者其實是完全不同的品種。並特別指出國產芝麻以「臺南1號」黑芝麻為主，其香氣濃郁、榨油率高，鈣含量可達白芝麻的5倍以上。

此外，農糧署也曾於臉書發文介紹，芝麻依不同品種，有白、黃、褐、灰、黑等種皮顏色，加工後常見以下產品，適合的料理也大不同：

黑麻油：氣味醇厚、呈深褐色，可用於煎、炒、煮，適合搭配食補料理。

胡麻清油：氣味清香、呈金黃色，適合取代橄欖油，於煎、炒、煮、涼拌等料理使用。

香油：主要由胡麻油與其他油脂調和而成，可用於烹飪、沾食、調拌沙拉，主要作為提香之用。

胡麻醬：香醇濃郁，別具風味，是將芝麻焙炒後磨成泥使用。白芝麻醬適合搭配拌麵、涼拌或沙拉；黑芝麻醬適合搭配拌麵、甜點及麵包。

