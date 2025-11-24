自由電子報
健康 > 護眼顧齒

首例人體試驗傳捷報 成人幹細胞移植改善黃斑部病變視力

2025/11/24 15:05

首例幹細胞治療乾性老年性黃斑部病變的人體試驗顯示，患者視力獲得改善，為治療這種常見的致盲疾病帶來希望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

首例幹細胞治療乾性老年性黃斑部病變的人體試驗顯示，患者視力獲得改善，為治療這種常見的致盲疾病帶來希望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對導致老年人視力喪失的主因之一，一項新的臨床研究公布了初步結果。科學媒體《SciTechDaily》報導，美國研究團隊進行了全球首例利用「成人視網膜幹細胞」的人體臨床試驗，旨在治療晚期乾性老年性黃斑部病變（AMD）。結果顯示，該療法安全性良好，且觀察到患者視力出現意想不到的改善。

老年性黃斑部病變是美國60歲以上成人永久性視力喪失的主要原因之一，估計約有2000萬人受此影響。該疾病主要影響視網膜中央的「黃斑部」，導致負責精細視覺的區域功能退化。患者的中心視力會變得模糊或喪失，雖然周邊視力保留，但無法看清正前方的物體。目前雖有療法可減緩病程，但無法恢復已喪失的視力。

鎖定 RPE 細胞 測試治療安全性

這項發表於《細胞幹細胞》（Cell Stem Cell）期刊的研究，由密西根大學團隊主導。試驗鎖定佔所有病例90%以上的「乾性」黃斑部病變，其成因是視網膜色素上皮（RPE）細胞的功能障礙與死亡。在疾病晚期，這些細胞死亡且不會再生。

研究團隊從成人捐贈的眼組織中分離出 RPE 幹細胞，並將其移植到患者眼中。這項第1/2a期臨床試驗的主要目標是確定新療法的安全性。首批6名患有晚期乾性 AMD 的患者接受了最低劑量（5萬個細胞）的移植手術。

結果顯示，所有接受移植的患者均未出現嚴重的發炎或腫瘤形成，符合安全性預期。此外，研究人員也觀察到視力的變化。經過一年的追蹤，接受低劑量移植的患者在視力表測試中，平均能多辨識出21個字母；相較之下，未接受移植的另一隻眼睛則無此變化。

密西根大學眼科與視覺科學教授拉奧（Rajesh C. Rao）表示：「我們對安全性數據感到滿意，但同時患者的視力也獲得了改善，這點令人興奮。」他指出，在晚期乾性 AMD 患者群體中，觀察到這種程度的視力增進是相當意外的。

這項發現提示了該療法可能具備治療潛力。目前，研究團隊正在追蹤另外12名接受中劑量（15萬細胞）與高劑量（25萬細胞）移植的患者。若安全性持續獲得驗證，團隊將推進下一階段的臨床試驗。拉奧教授表示，這些由美國國家衛生院（NIH）資助的研究，有助於未來提供更先進的再生醫學治療選擇。

