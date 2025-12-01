自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》放假別太High！耶誕夜心梗增37％ 醫警「連假症候群」

2025/12/01 11:42

12月就快到，耶誕夜、元旦連假易產生「連假症候群」，專家呼籲小心心血管疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

12月就快到，耶誕夜、元旦連假易產生「連假症候群」，專家呼籲小心心血管疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕12月到了，耶誕夜、元旦連假是民眾聚會的大日子，然而，這樣的季節更容易產生「連假症候群」。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，耶誕夜心肌梗塞發生率增加37%、連假心肌梗塞發生率增加15%，有心血管疾病患者別忘了吃藥，也別吃太鹹或太油膩，勿飲酒過量，以避免心臟病發作。

隨著年底的到來，不少民眾正在規劃連假的聚會，劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，耶誕夜、元旦連假時，民眾開心放假，但也要小心可能容易有「連假症候群」。耶誕夜心肌梗塞發生率增加37%、連假心肌梗塞發生率增加15%，務必留意心血管健康。

他接著說明，假日、特別是連假期間的心臟病會特別多，甚至有一個醫學名字叫做「連假症候群」（Holiday Heart Syndrome），放連假的時候心律不整容易發作，可能是飲酒過量所導致。

劉中平還提到，國際研究也證實，連假期間的心肌梗塞也增加許多，與情緒波動較大有關。不只如此，連假中發生的心臟疾病死亡率，也比平常時候高許多，目前認為和放假日的醫療資源不足及值班人員的疲勞有關。

他認為，值得慶幸的是，經過嚴謹的學術分析，台灣的心肌梗塞在假日並沒有增加死亡率的情況。這是值班醫療人員不眠不休，為病患搏命的榮耀成果。最近政府拼命補充急診人力，除了成立UCC假日輕急症中心以外，也努力在人事上調整，可以感覺到衛福部強化急重症醫療的努力。

劉中平強調，有心血管疾病患者，假日的時候別忽略吃藥，也別吃太鹹或太油膩，避免心臟病發作。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

