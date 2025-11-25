自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》遠離癌症「食」在有效 醫：5招可以降低風險

2025/11/25 06:24

科博特診所院長劉博仁指出，腸道菌可影響免疫細胞功能，尤其是慢性發炎、身體清除致癌物的能力；推薦攝取含多酚的莓果等食材，有助菌相變健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人聞癌色變，但癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果。對此，科博特診所院長劉博仁指出，想要遠離癌症威脅，其實日常飲食就能做到，包括：每天至少攝取7份多彩蔬果；少吃加工肉、油炸物、甜食；每週至少吃2–3次深海魚或補充Omega-3；採行地中海飲食；每天攝取纖維食材等5大原則；不僅有助降低慢性發炎、控制血糖波動，還能強化腸道菌相，吃出抗癌力。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，慢性發炎（Inflammaging）、血糖波動、腸道菌相是影響癌症發生的3大關鍵，並說明其造成癌症風險的原因與改善飲食方式如下：

慢性發炎提高癌症發生率

劉博仁表示，研究指出，身體慢性發炎會加速DNA受損、讓細胞修復能力下降，形成癌症容易發生的環境。至於哪些食物能幫助減少慢性發炎？包括：

橄欖油、多酚（莓果）、蔬果多樣性：抗氧化能力強。

Omega-3（魚油）：減少促發炎因子IL-6、TNF-α。

大量膳食纖維：調整腸道菌，降低發炎。

控制血糖助降多種癌症風險

此外，劉博仁說，據研究顯示，高血糖、高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌有明確關聯，因為血糖越高，身體需要更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長期下來就是醞釀癌症生長的因子；建議飲食應掌握以下原則，有助改善：

低GI飲食，意即不要吃太多精緻澱粉。

足夠蛋白質。

限時進食，但非極端斷食。

多吃原型食物。

腸道菌相決定免疫系統警覺性

另，近年大量研究指出，腸道菌能影響免疫細胞功能，尤其是NK自然殺手細胞、慢性發炎、身體清除致癌物的能力；劉博仁也推薦以下食物能幫助菌相變健康：

高纖食物：如蔬菜、全穀、豆類。

多酚：如茶、莓果、葡萄、可可。

發酵食物：如優格、味噌、泡菜。

劉博仁強調，癌症預防不是治療的延伸，而是「老化管理（Aging Control）」的一部分。而飲食，是老化速度最容易被我們掌控的開關。癌症並不是命運，我們每天吃下去的每一口食物，都是在幫身體做修復或破壞，因此，吃對食物，就是對未來健康最好的投資。

