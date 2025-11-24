自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

太香惹禍？25歲正妹騎車遭蜜蜂螫眼 眼皮刺痛釀蜂窩性組織炎

2025/11/24 12:57

江小姐騎車時遭蜜蜂鑽入全罩式安全帽並螫傷右眼皮，導致右眼眶前蜂窩性組織炎。（醫師提供）

江小姐騎車時遭蜜蜂鑽入全罩式安全帽並螫傷右眼皮，導致右眼眶前蜂窩性組織炎。（醫師提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄25歲美女上班族1個月前騎車途中，突然覺得右眼刺痛，後續她摘下安全帽時，發現裡頭卡了2隻死掉的蜜蜂屍體，到醫院檢查發現有螫針卡在眼皮，右眼眶前蜂窩性組織炎，幸好及時治療、毒素沒有擴散，5天內已消腫復原。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，蜜蜂的螫針尖端有倒鉤，一旦刺進皮膚後容易卡住，連著毒囊都留在皮膚中，釋出的毒素會導致局部紅腫、疼痛，如未將毒刺移除，輕者局部疼痛、溶血、肝功能異常或蕁麻疹，重者可能發生橫紋肌溶解、急性腎衰竭、全身毒性反應、休克、呼吸困難，甚至死亡等。

江小姐的右眼經治療後5天已恢復正常狀態。（醫師提供）

江小姐的右眼經治療後5天已恢復正常狀態。（醫師提供）

洪啟庭表示，一般來說，蜜蜂很少主動攻擊人類，除非靠近其巢穴，或可能被人類身上的香水所吸引。個案江小姐因上班通常穿著亮麗鮮豔，也常噴灑香水，疑似因此吸引蜜蜂接近並遭螫傷右上眼瞼，因眼眶前蜂窩性組織炎導致嚴重水腫與下垂，最佳視力僅剩下0.7，經取出針刺後，口服抗生素、利尿劑與止痛藥，配合眼藥水與藥膏塗抹角膜與眼皮，事發第5天後毒素已消退、消腫，最佳視力也回到1.0。

洪啟庭提醒， 一旦有異物進入眼睛，切勿大力揉眼，可閉眼讓淚水自然流出，若無效或是發現是奇怪的昆蟲或蜜蜂時，應該立即就醫，以免造成更大傷害。

眼科醫師洪啟庭提醒，一旦有異物進入眼睛，切勿大力揉眼，可閉眼讓淚水自然流出，若無效或是發現是奇怪的昆蟲或蜜蜂時應立即就醫。（醫師提供）

眼科醫師洪啟庭提醒，一旦有異物進入眼睛，切勿大力揉眼，可閉眼讓淚水自然流出，若無效或是發現是奇怪的昆蟲或蜜蜂時應立即就醫。（醫師提供）

江小姐平日常噴灑香水，疑似因身上太香騎車時吸引蜜蜂接近而被螫傷。（醫師提供）

江小姐平日常噴灑香水，疑似因身上太香騎車時吸引蜜蜂接近而被螫傷。（醫師提供）

