健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》港星李婉華驚傳左眼失明 醫：看到飛蚊或閃光要警覺

2025/11/24 13:27

57歲資深港星李婉華移居加拿大多年，直播驚爆左眼曾經歷近半年失明。（香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕57歲資深港星李婉華移居加拿大多年，近年轉型為網紅，近日直播驚爆左眼曾經歷近半年失明，就醫後診斷為「視網膜破洞」，她坦言相當害怕。根據彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，多數人在視網膜破洞時不會痛，不過沒能在早期發現時處理，可能引發視網膜脫落，恐有永久失明風險。因此，當出現視力模糊、飛蚊症或閃光就是警訊，最好儘速就醫。

港星李婉華YouTube頻道經營有聲有色，直播中李婉華透露2年前，左眼開始出現問題，最初只是「飛蚊症」，眼前有像蚊蟲一樣的黑點飛來飛去，剛開始以為只是休息不足，後來發展成眼前出現「閃光」，她仍未正視。「最恐怖的有一日起床，整個左眼看不到」，火速到急診室，醫生檢查後發現她有「視網膜破洞」，經歷了半年失明，令她相當害怕。

視網膜破洞症狀

羅英源曾於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，引發視網膜破洞有4個原因：視網膜退化、眼部外傷、高度近視，與受到撞擊。視網膜破洞的早期症狀並不明顯，但隨著情況加重，患者可能會出現以下症狀：

●飛蚊症：患者會看到視野中有小黑點或線條，像是飛蚊在眼前飄動，這通常是視網膜出現問題的徵兆。

●閃光感覺：一些患者會感覺到眼前突然有閃光，像是電光一閃，尤其是在黑暗的環境中更容易出現。

●視力模糊：視網膜破洞造成視網膜剝離會導致某個部分變得模糊，這可能會影響日常生活中的視覺需求。

羅英源說明，視網膜破洞本身一般不會引起明顯的痛感，因為視網膜是沒有痛覺神經的。如果有不適感，或出現上面3種症狀，應該立即就醫檢查。尤其視網膜破洞如果沒能在早期發現並處理，可能會引發視網膜脫落，這樣會嚴重影響視力，甚至可能導致永久性失明。

視網膜破洞後遺症

羅英源分析視網膜破洞後遺症，必須小心因應：

●視網膜脫落：如果視網膜破洞未處理，可能會導致視網膜脫落，這會大幅影響視力，且治療後可能無法完全恢復。

●視力減退：即使進行了治療，視力有可能無法完全恢復，視野會有所損失，造成長期的不便。

●飛蚊症持續存在：治療後，某些患者可能仍然會有飛蚊症的症狀，視野中出現小黑點，這是視網膜損傷的一種後遺症。

有關視網膜破洞患者的保養方式，羅英源提醒，重點是保持定期眼科檢查，及早發現視網膜的變化。過度用眼、眼睛過度疲勞、長時間盯著螢幕或強光都可能加重眼部問題，甚至導致視網膜脫落或其他併發症。除非醫師建議，否則不應進行劇烈運動或高風險的活動，這些都可能對視網膜造成進一步損傷。

羅英源總結，視網膜破洞治療後，仍然有可能在其他部位發生問題，需要定期檢查來及早發現。

港星李婉華左眼失明半年 人生活在恐懼中

