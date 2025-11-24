職排台鋼天鷹阿巴西賽中膝傷 高醫啟動綠色通道手術治療

台鋼天鷹隊主攻手阿巴西11月9日在例行賽受傷，賽後連夜從台北送回高雄高醫進行緊急醫療處置。（台鋼天鷹隊提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）開打元年，台鋼天鷹隊伊朗籍主攻手阿巴西11月9日在例行賽中意外受傷，高醫體系醫院立即啟動「運動傷害綠色通道」，跨院區整合醫療量能，協助緊急醫療處置，經十字韌帶重建與半月板修復手術後，近日已出院休養。

高醫指出，阿巴西受傷後，隨即由高醫岡山醫院協助完成MRI緊急影像檢查，迅速釐清前十字韌帶及半月板損傷程度，經初步診斷後，轉至高醫附設中和紀念醫院，由運動醫學權威、高醫骨科部周伯禧部長執行進行前十字韌帶重建與半月板修復手術。手術順利，術後恢復良好，阿巴西已於近日平安出院休養。

請繼續往下閱讀...

高醫院長王照元表示，高醫與以高雄為主場的台鋼天鷹隊簽署合作備忘錄守護運動員的健康，以跨專業團隊提供最即時、最完善的照護，支持每位球員安心在場上發揮實力。

高醫骨科部長周伯禧（左）替阿巴西執行前十字韌帶重建與半月板修復手術，後續的個別化復健計畫亦已啟動。（高醫提供）

高醫骨科部長周伯禧說，阿巴西的手術非常成功，後續的個別化復健計畫也已啟動。高醫體系的運動醫學團隊會持續協助球團，循序提升他的下肢力量與穩定度，確保他在最安全、最適當的時機回到賽場。

台鋼天鷹職業排球隊公關主任莊于瑩也強調，阿巴西是台鋼天鷹在TPVL元年重要的戰力拼圖之一，非常感謝高醫團隊在第一時間提供即時、精準與專業的醫療協助，從受傷到手術治療、復健，全程無縫接軌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法