自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃鍋4撇步低卡高纖無負擔 避開熱量陷阱別吃這些肉

2025/11/24 18:17

國健署建議，吃火鍋主菜可以挑選魚、貝類等海鮮，或是雞肉等熱量、油脂相對較低的食材，以免攝取過多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

國健署建議，吃火鍋主菜可以挑選魚、貝類等海鮮，或是雞肉等熱量、油脂相對較低的食材，以免攝取過多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已進入小雪，天氣也將越來越冷，是不是經常想吃點火鍋暖暖胃？國民健康署指出，火鍋雖美味，但其實隱藏許多小陷阱，建議挑選熱量較低的清湯鍋底，並且記得先吃蔬菜墊胃，有助增加飽足感；至於主食可選低脂的豆魚蛋肉類，尤其記得避免霜降、五花等高油脂部位肉品，以及減少不必要的沾醬，避免吃下過多熱量與鈉，掌握以上4撇步，火鍋也能吃得暖心暖胃又健康。

國健署於臉書專頁發文分享，冬季想要輕鬆享受美味火鍋，建議牢記以下4原則，就能吃得清爽無負擔：

選清澈湯底熱量低：優先選擇蔬菜鍋、昆布鍋或蕈菇鍋等清湯，這類鍋底通常以蔬菜、藥材燉煮，熱量和鈉含量相較其他鍋底低，能避免攝取過多油脂。

蔬菜墊胃增加飽足感：吃火鍋時，先吃蔬菜不僅低熱量，也能補充膳食纖維，有助延緩接下來的食物吸收，也能讓整餐慢慢吃且不會超量。

主菜選低脂豆魚蛋肉類：主菜可以挑選魚、貝類等海鮮，或是雞肉等熱量、油脂相對較低的食材。喜歡吃牛、豬肉的人，則建議特別挑脂肪低的部位，如里肌、腱肉，避免霜降、五花等油脂高的部位。

簡單沾醬更健康：沙茶、豆瓣醬等醬料熱量和鈉含量都不低，建議可以多用天然食材，如蔥、薑、蒜、蘿蔔泥等作為主要基底，搭配白醋、黑醋或少量醬油，就能降低熱量，吃得更清爽無負擔。

國健署提醒，記得這些簡單小撇步，就能輕鬆享受美味火鍋，讓身體暖暖又健康無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中