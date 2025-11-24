健康網》吃鍋4撇步低卡高纖無負擔 避開熱量陷阱別吃這些肉

國健署建議，吃火鍋主菜可以挑選魚、貝類等海鮮，或是雞肉等熱量、油脂相對較低的食材，以免攝取過多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已進入小雪，天氣也將越來越冷，是不是經常想吃點火鍋暖暖胃？國民健康署指出，火鍋雖美味，但其實隱藏許多小陷阱，建議挑選熱量較低的清湯鍋底，並且記得先吃蔬菜墊胃，有助增加飽足感；至於主食可選低脂的豆魚蛋肉類，尤其記得避免霜降、五花等高油脂部位肉品，以及減少不必要的沾醬，避免吃下過多熱量與鈉，掌握以上4撇步，火鍋也能吃得暖心暖胃又健康。

國健署於臉書專頁發文分享，冬季想要輕鬆享受美味火鍋，建議牢記以下4原則，就能吃得清爽無負擔：

請繼續往下閱讀...

●選清澈湯底熱量低：優先選擇蔬菜鍋、昆布鍋或蕈菇鍋等清湯，這類鍋底通常以蔬菜、藥材燉煮，熱量和鈉含量相較其他鍋底低，能避免攝取過多油脂。

●蔬菜墊胃增加飽足感：吃火鍋時，先吃蔬菜不僅低熱量，也能補充膳食纖維，有助延緩接下來的食物吸收，也能讓整餐慢慢吃且不會超量。

●主菜選低脂豆魚蛋肉類：主菜可以挑選魚、貝類等海鮮，或是雞肉等熱量、油脂相對較低的食材。喜歡吃牛、豬肉的人，則建議特別挑脂肪低的部位，如里肌、腱肉，避免霜降、五花等油脂高的部位。

●簡單沾醬更健康：沙茶、豆瓣醬等醬料熱量和鈉含量都不低，建議可以多用天然食材，如蔥、薑、蒜、蘿蔔泥等作為主要基底，搭配白醋、黑醋或少量醬油，就能降低熱量，吃得更清爽無負擔。

國健署提醒，記得這些簡單小撇步，就能輕鬆享受美味火鍋，讓身體暖暖又健康無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法