立院擬修法放寬近親結婚至四等親 生殖專家：生產易有畸形

立法院法制局擬建議修法，將近親結婚限制從現行六等親放寬至四等親，引發討論。圖為新北市聯合婚禮，圖中人物與新聞無關。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕《民法》規定，旁系親屬在六親等（如表姪孫、表姪孫女）以內不得結婚，立法院法制局有意建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，引發討論。對此，國內生殖專家、茂盛醫院院長李茂盛表示，根據過去經驗，如果表兄妹結婚，生產時會發現很多畸形，造成台灣社會問題，也無助於解決少子化問題。

李茂盛指出，根據以前的經驗，表兄妹結婚在生產的時候，發現到有很多胎兒畸形會出現，對台灣社會是不好的，而且會浪費很多健保費用；至於有人認為此政策對於少子化有幫助，根據目前看到的情況，近親結婚對少子化的幫忙「一點都沒有」，因為問題不在這裡。

請繼續往下閱讀...

針對立法院擬修法建議放寬近親結婚限制至四等親，國內生殖專家、茂盛醫院院長李茂盛表示，根據過去經驗，表兄妹結婚生產時易有畸形。（茂盛醫院提供）

李茂盛說，少子化問題是政府要加強托育政策，優化補助計畫，鼓勵年輕人能夠早一點結婚，搭配鼓勵的政策，才是解決少子化的主要方法。他強調，立法是要長遠，而且要周全，不能變來變去，否則以後會對台灣社會造成更加混亂。

李茂盛補充，雖然現今有基因檢測，但也不是100%精準，萬一寶寶生下來有先天疾病，不但可憐，整個家庭也受影響，每個人都得不到幸福，因此優生學有其必要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法