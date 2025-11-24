自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

藍色小藥丸新用途？研究揭威而鋼可逆轉特定聽損 專家示警勿亂試

2025/11/24 11:22

美國研究發現，「威而鋼」（Viagra）不僅能治療勃起功能障礙，未來還可能用於逆轉特定基因導致的遺傳性聽力損失，但專家警告目前僅止於實驗階段，自行服用恐有副作用風險。（法新社資料照）

美國研究發現，「威而鋼」（Viagra）不僅能治療勃起功能障礙，未來還可能用於逆轉特定基因導致的遺傳性聽力損失，但專家警告目前僅止於實驗階段，自行服用恐有副作用風險。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕藍色小藥丸不僅是治療勃起功能障礙的藥物，現在更被發現具備修復聽覺系統的潛力。福斯新聞網（Fox News）報導，一項最新研究揭示，針對特定基因突變引發的遺傳性聽損，「威而鋼」（Viagra，成分名西地那非）搭配營養補充劑能逆轉部分聽力缺損。然而，科學家與醫師嚴正警告，這項發現目前僅止於動物實驗階段，且該藥物本身即有致聾風險，民眾切勿自行服藥。

這項由邁阿密大學米勒醫學院主導的研究，起初是為了解開三個土耳其家族中多人天生耳聾的謎團。研究團隊發現，這些患者都帶有一種名為「CPD」的基因突變，導致體內缺乏負責產生一氧化氮（nitric oxide）的關鍵酵素。

研究主筆、人類遺傳學教授泰金（Mustafa Tekin）解釋，當人類細胞的CPD基因被關閉後，體內的一氧化氮與環磷酸鳥苷（cGMP）水平顯著下降。這兩種物質對內耳運作至關重要，一旦缺乏，負責將聲音轉化為腦部訊號的「毛細胞」（hair cells）就會因代謝負荷過重而死亡，進而導致感音神經性聽力損失。

為了驗證解法，研究團隊在基因改造的老鼠與果蠅身上進行實驗。結果發現，當給予精氨酸（arginine，一種胺基酸）或威而鋼時，能有效提升一氧化氮水平，並逆轉部分因 CPD 基因缺陷造成的聽力損害。泰金指出，威而鋼的作用正是透過調節一氧化氮路徑，因此能發揮保護毛細胞的效果。

僅為機制驗證 亂吃恐反致聾

儘管實驗結果令人振奮，但泰金強調：「我們並不是建議大家拿威而鋼來治療聽力損失。」他澄清，使用威而鋼是為了「強化論點」，證明耳聾的根本原因是一氧化氮缺乏。

外部專家也提出嚴重警告。舊金山耳鼻喉科醫師帕希茲卡（Nooshin Parhizkar）指出，威而鋼所屬的 PDE5 抑制劑藥物，過去曾被美國食品藥物管理局（FDA）標註警語，因為這類藥物與罕見的突發性聽力喪失及不可逆耳鳴有關。

這項研究目前僅針對特定的 CPD 基因突變患者，距離應用於人類臨床治療仍有很長的路要走。泰金特別提醒，若有不明原因的聽力問題，應先透過基因檢測找出病因，而非盲目自行服藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中