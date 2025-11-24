自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

新竹馬偕「醫療性生育保存補助試辦方案」 協助癌友預留生育力

2025/11/24 10:04

現代醫學科技可為癌友保存生機。（院方提供）

現代醫學科技可為癌友保存生機。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為減輕癌症患者的經濟負擔、保障其生育權，政府推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存。新竹馬偕紀念醫院響應政策，成為新竹縣市具資格執行該方案的醫療院所之一，期盼協助癌友在治療前預留生育力，讓生命的希望得以延續。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆表示，許多年輕的癌症患者在接受化療或放射線治療前，並不了解藥物可能對卵巢或精子造成不可逆的傷害。若能在治療開始前完成醫療性凍卵或凍精，不僅能減少日後的遺憾，也為治療後的人生預留更多選擇與可能。

生殖醫學中心主任謝承恩說，一名42歲的乳癌初期患者，在接受治療前完成胚胎冷凍保存。數年後，她成功戰勝癌症，回院解凍胚胎並順利懷孕生子。那是一個令人動容的時刻，因為她不只是戰勝疾病，也重新擁抱了生命的延續。

血液腫瘤科主任許彥寧指出，過去臨床上常見年輕病患在治療後才得知化療可能導致不孕。「十多年前有位19歲女大學生罹患淋巴癌，當時醫師告訴她治療後將無法生育，她只是淡淡地說沒關係。現在回想起來，若當時有這樣的生育保存觀念與資源，也許她就能多一個選擇。」他表示，仍有許多患者因資訊不足或病情緊急而錯過凍卵、凍精時機，希望透過政府補助與醫院跨科合作，讓乳癌及血液癌患者在確診初期即可由主治醫師轉介至生殖醫學中心，迅速完成評估與保存。

一般外科主任張建仁補充，隨著醫療進步，乳癌治癒率明顯提升。目前院內已建置完善的轉介流程，確保乳癌患者確診後能即時獲得生育保存諮詢與協助。「希望癌友在治療的同時，也能保有生育的權利。」

