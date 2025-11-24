自由電子報
健康 > 杏林動態

光田綜合醫院秉持ESG 醫療廢材變身按摩球減碳135噸

2025/11/24 10:00

患者透過治療師指導使用按摩球進行放鬆訓練，腳底疼痛明顯改善，小腿肌肉也更加放鬆。（記者歐素美攝）

患者透過治療師指導使用按摩球進行放鬆訓練，腳底疼痛明顯改善，小腿肌肉也更加放鬆。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院為落實醫療永續與環保理念，發揮創意把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能，也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。

光田綜合醫院表示，依據世界衛生組織（WHO）《醫療廢棄物安全管理技術手冊》，全球約85%的醫療廢棄物實際上是無害的，若能經滅菌處理後再利用，可有效減少碳排放與焚化污染。而洗腎治療需要用到大量管線，這些管線雖為一次性醫療耗材，但PVC材質其實具有高延展性與再塑性，經妥善處理後仍能安全再利用。

光田綜合醫院把洗腎中心使用後的PVC管線，經清洗與重塑後，做成再生按摩球。（光田醫院提供）

光田綜合醫院把洗腎中心使用後的PVC管線，經清洗與重塑後，做成再生按摩球。（光田醫院提供）

為降低碳足跡及碳排放推動綠色醫療，光田自2015年起推動廢棄物減量計畫，積極將醫療廢棄物滅菌後再利用，減少塑膠資源開採造成的污染與焚化排碳，並進一步與環瑋科技股份有限公司及吉祥資源科技（股）公司跨界合作，將清潔與消毒後的軟管重塑成小型按摩球，應用於運動醫學中心的手部、足部、頸部與肌筋膜放鬆復健課程中，提升醫療服務的可持續性，最終實現健康與環境的雙贏。

院方透過舉辦社區健康活動，讓民眾實際體驗這款再生環保按摩球。一名年近 70 歲的王姓男子，退休後最大的夢想就是每天早起打太極，做自己喜歡的事，但因長期運動姿勢不良導致足底筋膜炎，站立片刻便感腳底刺痛，透過治療師指導使用按摩球進行放鬆訓練，腳底疼痛明顯改善，小腿肌肉也更加放鬆，如今終於能再次自在地在公園揮手練太極，實現自己的退休夢。

物理治療師施宇宸表示，這顆再生按摩球雖外觀樸實，卻是病患的好幫手，可藉由按摩球進行滾壓與按壓等動作，放鬆肌肉、促進血液循環，尤其對肌筋膜較緊繃的人更有幫助。

光田醫院透過這項廢棄物減量計畫，預估每年約可回收50噸醫療廢棄物、減少135噸碳排，相當於每年種下1萬3500棵樹。不但延長醫療耗材的生命週期，也展現出光田醫院推動綠色醫療、落實ESG永續的決心。

　

