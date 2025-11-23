健康網》哥哥有練過 70歲任達華絆倒翻滾無傷 醫：增肌，手腳更靈活

「不老藝人」潘迎紫（右）、任達華都是最佳抗肌少症代言人。屏東縣政府衛生局指出，上年紀更要增肌，手腳會更靈活。（取自任達華IG、資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「凍齡女王」潘迎紫76歲、「不倒翁」任達華70歲不老的關鍵，在於他們增肌減脂有成，尤其任達華在24日出席香港時尚活動，差點一個踉蹌，摔在舞台上，他身手矯健，翻滾了一圈半，還像體操選手般，帥氣蹲姿，起身後擺一個YA的手勢。屏東縣政府衛生局指出，上年紀更要增肌，手腳會更靈活。

任達華疑似被地毯絆到摔倒。（翻攝小紅書）

潘迎紫、任達華都是銀髮族，以持續肌力訓練獲得健康，根據屏東縣政府衛生局衛教資料指出，「肌少症」是老年失能的凶手，特徵是持續且全身普遍的骨骼肌重量及功能減少，伴隨可能造成失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理以及死亡風險增加。

任達華被絆到後，眼鏡都飛掉了，但他翻滾一圈半，身手很矯健。（翻攝小紅書）

屏東縣政府衛生局說，人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，年過40，肌肉量會以每10年減少8％的速度流失；70歲後則以每10年減少15％的速度加速流失。

雖然所有老年人都會因年齡增長而造成肌肉量減少，但流失程度與速度因人而異，「如同骨質流失，這是必然歷程。」除了老化，也有可能是慢性病（心臟病、關節炎、糖尿病、腎臟功能惡化等）引起，其中有8成是起因為後者。

衛生局也提供在家自我檢測肌少症：

●走路遲緩：室內平地行走困難（6公尺內行走，每秒速度少於0.8公尺）。

●握力下降：取物困難，拿不動5公斤沙拉油罐、毛巾擰不乾。

●行動吃力：從座椅起身變得困難，例如需要撐扶手才能起身；爬10階樓梯出現困難，例如爬三兩下就需要休息。

●反覆跌倒：跌倒機率增加，過去1年來連續跌倒2次以上。

●體重減輕：非刻意減重，6個月內體重減輕5％。例如，原本體重60公斤的長者，半年內無緣由地減少3公斤，就應小心。

「一代女皇」潘迎紫今年出席金鐘獎，展現她的二頭肌，她說：「運動不是為了漂亮，是為了骨質不疏鬆。」甚至鼓勵大家：「我有二頭肌，你也可以有，只要練，就有了！」

