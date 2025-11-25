自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重老是失敗？ 營養師教你3步驟瘦身計畫

2025/11/25 21:19

專家指出，真正有效、能持續的瘦身，一定要先了解自己的生活型態，再從中制定可行的計畫；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，真正有效、能持續的瘦身，一定要先了解自己的生活型態，再從中制定可行的計畫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重失敗往往不是不努力，而是不知道從哪裡開始。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」提醒，真正有效、能持續的瘦身，一定要先了解自己的生活與飲食狀態，再制定可執行的計畫。

許多人在減重時常急著「直接開始」，看到流行方法就跟著做，但沒多久就因為痛苦或沒成果而放棄。彭逸珊指出，這並非意志力不足，而是缺乏開始前的評估。 由於每個人的生活型態不同，若不先盤點，就很難找出適合自己的方式。她建議從以下3面向規畫減重計畫：

Step 1：盤點現況

●飲食：目前飲食是否過油、澱粉太多或過於重口味
●睡眠：每日是否有睡滿6-8小時
●運動：有規律運動或是靜態生活為主
●壓力：是否有幫自己紓壓的方法

Step 2：設定熱量赤字與目標

●每天減300-500kcal熱量攝取
●3個月減去原始體重10%
●透過飲食控制或多運動達成

Step 3：執行細節

●了解自己每日需要的澱粉、蛋白質、蔬菜和油脂份量
●餐餐七分飽、細嚼慢嚥
●吃飯順序輔助餐後血糖穩定

彭逸珊總結，執行減重計畫以後記，得每天量體重、每週拍照和量腰圍，目的是定期檢視數值與體態，幫助滾動調整方案 以及從中獲得成就感。

