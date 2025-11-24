健康網》吃橘子讓你更卡痰？醫揭4原因 喉嚨發炎者先停吃

專家表示，若喉嚨不適明顯，建議先暫停柑橘類，等喉嚨恢復再吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近是柑橘的旺季，不少感冒的民眾，可能覺得生病時吃柑橘類，好像痰變多了？桃園文新診所院長戴曉芙指出，許多人感冒或喉嚨痛時，一吃橘子、柳丁或檸檬，就覺得喉嚨痰變多。目前醫學研究並未直接證實「吃柑橘會讓痰量增加」，她從4個可能的生理機制，來解釋這種感覺。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」上歸納4個可能的原因：

●酸度刺激可能讓黏膜分泌增加

柑橘類含有檸檬酸，酸度高。喉嚨或氣管在發炎時會變得敏感，酸性食物刺激後可能引起保護性反應，使黏膜分泌稍微增加。戴曉芙指出，不一定讓痰量真的變多，卻可能讓人覺得「喉嚨更多黏液」或「卡痰感加重」。

●糖分可能影響痰液黏稠度

柑橘類雖然營養豐富，但仍含果糖。若攝取過多糖分，理論上可能讓分泌物稍微變黏，使人覺得痰「更濃、更不好咳」。這是間接影響，目前並沒有臨床試驗明確證實果糖濃度與痰液黏度的量化關聯，只是可能的推測。

●氣味成分或過敏反應

柑橘果皮中含有檸檬烯（limonene）等揮發性物質，對少數過敏體質者可能引起輕微鼻黏膜反應，或鼻涕分泌增加。這類情況並不常見，但若本身就有鼻過敏或鼻涕倒流，吃柑橘後確實可能覺得喉嚨卡卡的。

●水分攝取不足加劇「痰多」感

酸味水果有時讓人生病時不太想喝水。但若水分不足，痰會變得黏稠、不易排出，讓人誤以為痰變多。實際上是黏稠度改變，所導致的感覺差異。

戴曉芙建議，多喝水才是讓痰順利排出的關鍵。若喉嚨不適明顯，建議先暫停柑橘類，等喉嚨恢復再吃。感冒或喉嚨發炎時，少量吃酸度高的水果即可，不要空腹或一次吃太多。

