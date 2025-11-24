自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃橘子讓你更卡痰？醫揭4原因 喉嚨發炎者先停吃

2025/11/24 11:34

專家表示，若喉嚨不適明顯，建議先暫停柑橘類，等喉嚨恢復再吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，若喉嚨不適明顯，建議先暫停柑橘類，等喉嚨恢復再吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近是柑橘的旺季，不少感冒的民眾，可能覺得生病時吃柑橘類，好像痰變多了？桃園文新診所院長戴曉芙指出，許多人感冒或喉嚨痛時，一吃橘子、柳丁或檸檬，就覺得喉嚨痰變多。目前醫學研究並未直接證實「吃柑橘會讓痰量增加」，她從4個可能的生理機制，來解釋這種感覺。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」上歸納4個可能的原因：

●酸度刺激可能讓黏膜分泌增加

柑橘類含有檸檬酸，酸度高。喉嚨或氣管在發炎時會變得敏感，酸性食物刺激後可能引起保護性反應，使黏膜分泌稍微增加。戴曉芙指出，不一定讓痰量真的變多，卻可能讓人覺得「喉嚨更多黏液」或「卡痰感加重」。

●糖分可能影響痰液黏稠度

柑橘類雖然營養豐富，但仍含果糖。若攝取過多糖分，理論上可能讓分泌物稍微變黏，使人覺得痰「更濃、更不好咳」。這是間接影響，目前並沒有臨床試驗明確證實果糖濃度與痰液黏度的量化關聯，只是可能的推測。

●氣味成分或過敏反應

柑橘果皮中含有檸檬烯（limonene）等揮發性物質，對少數過敏體質者可能引起輕微鼻黏膜反應，或鼻涕分泌增加。這類情況並不常見，但若本身就有鼻過敏或鼻涕倒流，吃柑橘後確實可能覺得喉嚨卡卡的。

●水分攝取不足加劇「痰多」感

酸味水果有時讓人生病時不太想喝水。但若水分不足，痰會變得黏稠、不易排出，讓人誤以為痰變多。實際上是黏稠度改變，所導致的感覺差異。

戴曉芙建議，多喝水才是讓痰順利排出的關鍵。若喉嚨不適明顯，建議先暫停柑橘類，等喉嚨恢復再吃。感冒或喉嚨發炎時，少量吃酸度高的水果即可，不要空腹或一次吃太多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中