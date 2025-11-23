健康網》扯洗衣膠囊爆開 中國女刺痛難耐、視力模糊 差點失明

經過炎熱的夏天，家中洗衣球、洗衣膠囊可能黏在一起，恆春旅遊醫院指出，若不小心眼睛沾到，盡快「沖、泡、蓋、送」的原則處理；經眼科醫師診察後，應立即接受眼球局部藥物治療。（消保處提供）

〔健康頻道／綜合報導〕洗衣球、洗衣膠囊已成為很夯的清洗衣物用品，但是不少人放置於室外，因氣溫關係，塑膠膜容易黏在一起。根據中國媒體報導，一位女子在扯開這類產品時，不慎爆開，高濃度噴液直接射入右眼，瞬間刺痛難耐、視力模糊，經醫師診斷為角膜化學性燒傷，視力僅剩0.06。

根據恆春旅遊醫院衛教資料指出，眼球一旦受到急性化學性灼傷，應先清除眼表之殘留物，再以大量生理食鹽水或清水沖洗至少20分鐘以上，從受傷眼睛內角向外角沖洗，並依「沖、泡、蓋、送」的原則處理；經眼科醫師診察後，應立刻接受眼球局部藥物治療。

嚴重灼傷之病人，經過藥物治療而沒有上皮再生癒合的跡象，就要考慮手術治療，否則角膜可能在未來兩三週內發生溶解或感染現象，後續處理上就十分困難。

根據榮總毒藥防治諮詢中心衛教資料指出，界面活性劑的清潔用品很多，像是清潔劑、洗髮精、潤髮乳、沐浴乳、香皂、手洗精、消毒水、洗碗精等都有其成分。誤食清潔劑中毒的案例經常發生在幼童與老人身上，大多起因於看不懂文字或誤判外包裝所致。誤食的中毒反應是刺激腸胃道，若吃進去的量不多，則可能只產生輕微的症狀。

界面活性劑依性質可分成：陰離子型、非離子型、陽離子型。像清潔劑及洗衣粉會破壞水中生物細胞產能的機制，而使細胞壞死。誤食殺菌劑、衣物柔軟精對人體有刺激性，高濃度時可能產生腐蝕作用。

若誤食或如女子般不慎讓內容物噴入眼角，急救方式：

1.先確認成分：

尤其是老年人及孩子中毒，最好要找到元凶，弄清楚成分內容。

2.中毒症狀：

刺激嘴唇與喉嚨，引發嘔吐、腹痛、腹瀉。

3.急救4步驟：

A.不要催吐！

B.觀察：暫時禁食，以觀察症狀變化。

C.清洗：若接觸到眼睛，請先沖洗15分以上。

D.送醫：若出現症狀，請立即就醫治療。

