健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不運動也有運動效果？ 研究證實：泡熱水澡提升免疫力

2025/11/23 21:16

科學家認為，泡熱水不僅舒壓，它能引發一連串與運動類似的生理反應，特別適合無法運動，或不願運動的人；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾喜歡泡熱水澡或桑拿來放鬆，最新科學研究顯示，泡熱水不僅舒壓，它能引發一連串與運動類似的生理反應，包括核心體溫上升、血管擴張，與啟動免疫系統。因此，科學家認為，泡熱水澡是僅次於運動的有效健康方法，特別適合無法運動，或不願運動的人。但是必須留意的是，有慢性疾病的人仍得注意。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，奧勒岡大學研究團隊比較泡熱水澡、傳統乾式三溫暖與遠紅外線三溫暖等，最常見的3種被動加熱方式。這是首次有研究直接比對三者的急性生理反應。受試者為10名男性與10名女性，年齡介於20到28歲，是健康且規律運動的族群。

研究人員測量核心體溫、血壓、心率、心輸出量、免疫細胞族群與炎症標記，並於熱療前、中、後採集血液，全方位追蹤生理變化。研究結果相當一致：泡熱水澡全面勝出。它讓核心體溫提升得最快、血流增加最明顯，也是唯一能引發免疫系統短暫啟動的方式。三溫暖雖然也有放鬆效果，但生理反應的幅度遠不如泡熱水澡。

泡熱水澡能快速提升核心體溫，使身體進入與運動後相似的熱壓力狀態。核心體溫上升後，血流量增加，血液流經血管壁時產生的剪力刺激可增進血管彈性，是促進血管健康的關鍵機制。心臟輸出量在熱水浴中也會提高，帶來類似輕度運動的心血管反應。

為何泡熱水特別有用？韋恩提到，關鍵原因在於「散熱效率」的差異。因為水的熱傳導效率遠高於空氣，人在水中更難散熱，所以浸泡時汗液無法有效蒸發，因此熱量更容易累積、核心體溫上升更快、熱壓力更強烈。對於無法或不願運動的人而言，熱療是一個具吸引力且具科學支持的替代方案。但是必須留意的是，有慢性疾病的人仍得注意。

