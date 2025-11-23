健康網》壓力爆表怎麼辦？醫揭7日常習慣改善 「1招」最簡單

現代人壓力爆表，專家表示，補充水分是最便宜、最快速的情緒穩定方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力爆表，世界衛生組織估計，全球接近10億人正被某種心理健康問題纏著。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，透過調整生活7大習慣，就能有效改善情緒狀態，讓大腦恢復穩定。其中，補充水分是最便宜、最快速的情緒穩定方式。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾可能曾有這種感覺，明明沒有發生什麼大事，但心裡就像被一隻看不見的手悶著。「這不是你變脆弱，而是現代生活把大腦的壓力系統推到超載。」

調整7大習慣改善情緒

西班牙研究團隊在一項前瞻性研究顯示，只要改變一些日常生活習慣，真的能「把你從負面情緒裡拉出來」。黃軒從研究中歸納出從以下7種生活習慣調整，能逐漸讓大腦恢復穩定：

●每天10分鐘曬太陽、接觸綠地

戶外綠地可降低焦慮與憂鬱，而陽光能提升血清素，使情緒更穩定。每天10分鐘，就能重啟大腦的神經節律。

●減少負面新聞

每天一早滑到的新聞標題，可能是你今天心情不佳的原因。手機刷新聞，AI推送負面新聞，容易讓人陷入「末日刷屏」（Doomscrolling）。這不是「愛看不好的消息」，而是大腦對威脅訊息的自然偏好被放大。

研究證實，減少負面資訊接觸，就能顯著降低焦慮與憂鬱，保護情緒不受資訊暴力侵害。

●少吃炸物

高糖、油炸及飽和脂肪會破壞腸道菌相，使情緒更不穩。多攝取水果、蔬菜、全穀、堅果、橄欖油與優質蛋白，可降低身體發炎反應，使情緒恢復平穩。

●運動是天然抗憂鬱劑

輕度運動如散步、瑜伽或跳舞，能促進內啡肽與BDNF分泌，有助降低焦慮與憂鬱，是安全、有效的天然情緒藥方。

●補水能穩定情緒

脫水不只讓人口渴，更會造成大腦化學物質失衡，導致煩躁、情緒低落。補充水分是便宜又快速的情緒穩定方式。

●讓自己「停下來」的活動

能專注並使人暫時忘記時間的活動，如澆花、畫畫、聽音樂或打掃，都能將大腦從「戰鬥模式」切換到「修復模式」，有效降低壓力。

●社交是天然的情緒免疫系統

孤獨會啟動大腦威脅迴路，而人際連結能提升安全感。研究顯示，持續社交8週後，情緒狀態明顯改善。

黃軒總結，當這些好習慣逐漸融入生活，大腦將變得更穩定、焦慮不再亂飆，心情也更容易回到正常軌道。

