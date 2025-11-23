自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》壓力爆表怎麼辦？醫揭7日常習慣改善 「1招」最簡單

2025/11/23 18:13

現代人壓力爆表，專家表示，補充水分是最便宜、最快速的情緒穩定方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人壓力爆表，專家表示，補充水分是最便宜、最快速的情緒穩定方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力爆表，世界衛生組織估計，全球接近10億人正被某種心理健康問題纏著。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，透過調整生活7大習慣，就能有效改善情緒狀態，讓大腦恢復穩定。其中，補充水分是最便宜、最快速的情緒穩定方式。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾可能曾有這種感覺，明明沒有發生什麼大事，但心裡就像被一隻看不見的手悶著。「這不是你變脆弱，而是現代生活把大腦的壓力系統推到超載。」

調整7大習慣改善情緒

西班牙研究團隊在一項前瞻性研究顯示，只要改變一些日常生活習慣，真的能「把你從負面情緒裡拉出來」。黃軒從研究中歸納出從以下7種生活習慣調整，能逐漸讓大腦恢復穩定：

●每天10分鐘曬太陽、接觸綠地

戶外綠地可降低焦慮與憂鬱，而陽光能提升血清素，使情緒更穩定。每天10分鐘，就能重啟大腦的神經節律。

●減少負面新聞

每天一早滑到的新聞標題，可能是你今天心情不佳的原因。手機刷新聞，AI推送負面新聞，容易讓人陷入「末日刷屏」（Doomscrolling）。這不是「愛看不好的消息」，而是大腦對威脅訊息的自然偏好被放大。

研究證實，減少負面資訊接觸，就能顯著降低焦慮與憂鬱，保護情緒不受資訊暴力侵害。

●少吃炸物

高糖、油炸及飽和脂肪會破壞腸道菌相，使情緒更不穩。多攝取水果、蔬菜、全穀、堅果、橄欖油與優質蛋白，可降低身體發炎反應，使情緒恢復平穩。

●運動是天然抗憂鬱劑

輕度運動如散步、瑜伽或跳舞，能促進內啡肽與BDNF分泌，有助降低焦慮與憂鬱，是安全、有效的天然情緒藥方。

●補水能穩定情緒

脫水不只讓人口渴，更會造成大腦化學物質失衡，導致煩躁、情緒低落。補充水分是便宜又快速的情緒穩定方式。

●讓自己「停下來」的活動

能專注並使人暫時忘記時間的活動，如澆花、畫畫、聽音樂或打掃，都能將大腦從「戰鬥模式」切換到「修復模式」，有效降低壓力。

●社交是天然的情緒免疫系統

孤獨會啟動大腦威脅迴路，而人際連結能提升安全感。研究顯示，持續社交8週後，情緒狀態明顯改善。

黃軒總結，當這些好習慣逐漸融入生活，大腦將變得更穩定、焦慮不再亂飆，心情也更容易回到正常軌道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中