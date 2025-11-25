健康網》阿伯左偏癱拖4小時上醫院 醫責備：運動、放血、按摩都沒用

〔健康頻道／綜合報導〕69歲阿伯在傍晚6點多出現說話不清楚、左半邊手腳沒力氣的情形，卻拖到深夜10點半才來掛急診。員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，經電腦斷層顯示沒有出血，是典型的「梗塞性腦中風」。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」發文分享，他說自己在隔天早上到病房探視時，阿伯確實左側偏癱、講話含糊。他忍不住問病人：「阿伯，您6點就覺得不對勁，怎麼會拖了4個多小時才來急診呢？」沒想到阿伯的回答令人好心疼：「我想說身體怪怪的，可能是循環不好，就先到附近的運動場走路運動，看會不會好一點…」。

葉宗勳說，中風不是靠「運動」、「按摩」或「放血」就會好的！阿伯此舉只會延誤治療，造成終身遺憾。面對中風，病人或家屬最要緊的事，就是「撥打119」。一個及時的決定，可能改變一個人的一生，讓他能好好地走出醫院，而不是躺著出去。

他也要大家牢記中風的快速辨識口訣「臨微不亂」或國際通用的「F.A.S.T.」：

FACE（臉歪嘴斜）：「臨」時觀察臉部有無歪斜不對稱。

ARM（手臂無力）：「微」笑困難，或單手「微」舉就無力垂下。

SPEECH（說話不清）：「不」語，說話「不」清楚或無法表達。

TIME（記下時間，快打119）：「亂」了手腳，記下發作時間，立刻撥打119送醫，千萬「不」要遲「亂」！

