健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》365元鹹酥雞惹議 營養師：「是不貴，但熱量3100大卡」

2025/11/23 17:03

健康網》365元鹹酥雞惹議 營養師：「是不貴，但熱量3100大卡」

在Dcard上引來熱議的365元，營養師夏子雯指出，不算買貴，但是熱量驚人。她分享挑選的小撇步，可以少吃下一些熱量。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一位女網友在Dcard上發文，買365元鹹酥雞被念是「拜金女」，引來網友熱議。營養師夏子雯直言：「我覺得沒有買貴耶！」不過，這些都是炸物，確實不健康。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，用原PO的菜單及大約熱量可將食物分為三類：蛋白質、主食、蔬菜類。整體熱量粗估有3100大卡。

●蛋白質類：
鹹酥雞有骨無骨各小份：315大卡*2
魷魚小份：270大卡
大黑輪：220大卡
雞屁股：250大卡

●主食類：
米血1片：290大卡
甜不辣小份：250大卡
蛋餅皮：200大卡
芋籤：200大卡
糯米腸2條：220大卡*2
蘿蔔糕：200大卡

●蔬菜類：
高麗菜：150大卡

夏子雯說：「哇！熱量真的炸了，還好原PO只吃了1/4左右，約一個便當的熱量。」她分享了點餐小技巧，可以試一下：點大塊炸雞排並去掉外層的炸皮。雖然說熱量比較高，但是炸雞排在吃的過程中，炸殼外皮會因有水氣而逐漸軟爛，建議將炸皮剝掉後再食用，就能吃到豐富的蛋白質，所以常常光吃一片雞排就很飽了。

吃了去皮的炸雞還是覺得空虛，夏子雯建議，可補上其他蛋白質類，像是豆干、魷魚之類的。另外在炸澱粉類部分至多只選2樣，因為澱粉吸油量很高，通常油炸後，熱量就會翻到1.5倍，所以控制好份量很重要。

炸蔬菜是隱藏地雷。夏子雯說，以後能不點就不要點，因為蔬菜本身熱量低、很清爽，但經過油炸後，熱量會直接增加約100大卡，所以吃鹹酥雞不要點炸蔬菜喔！像是炸玉米筍、炸四季豆，都是吸油量很高的蔬菜。

