健康網》化粧品驗出蘇丹紅 食藥署令下架 什麼是蘇丹紅？

食藥署檢出境外原料含禁用色素，圖為被下架的護唇產品。（食藥署提供）

〔健康頻道／綜合報導〕新加坡化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹四號」，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架。根據環境部化學物質管理署網站指出，「蘇丹紅」（Sudan stain）常作為染料，易溶於油脂，在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物。專家表示，不小心吃到蘇丹紅時，可以適度運動增加代謝、多喝水、多吃蔬果、規律作息。

新加坡化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹四號」，有三批初驗呈陽性，流向國內外共14家業者，食藥署全面追查後，昨天確認扣除二家未在台販售，實際列入清查的為12家國內化粧品業者，食藥署此次事件提前宣布，是因實驗室在初步分析中偵測到蘇丹紅訊號，為降低風險，立刻要求業者下架，完整檢驗仍在進行中，目前包括綠藤生技「專心護唇油─莓紅版」三批次及亦鴻企業進口的原料都尚未完成定量。

請繼續往下閱讀...

根據環境部化學物質管理署網站指出，蘇丹色素於2018年被環境部公告為「毒性化學物質」，列入環保署跟衛福部工業原料聯合稽查的範圍中。「蘇丹紅」（Sudan stain），其實是幾種相似但不同的分子的統稱，這幾種化學物質常作為工業染料，主要包括：蘇丹紅I（Sudan I）、蘇丹紅II（Sudan II）、蘇丹紅 III（Sudan III）、蘇丹紅 IV（Sudan IV, Scarlet Red）、蘇丹紅7B（Sudan 7B）、蘇丹紅G（Sudan Red G），顏色上看起來都是紅色的。

蘇丹紅色素因為本身分子結構的關係，易溶於油脂，在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，甚至有些鞋油也會添加蘇丹紅，讓顏色看起來比較飽滿。作為便宜易取得、穩定又不易褪色的紅色染料，蘇丹紅也因此常引發食安事件，包括2005 年歐盟和中國曾發現一些辣椒粉產品中驗出了蘇丹紅色素；在2006年在中國也爆出為了讓鴨蛋黃增色；2017年中秋前夕，台灣也發現月餅的鹹蛋黃竟然含有蘇丹紅。

環境部化學物質管理署網站說明，這類色素的分子都被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物（尚無足夠研究供分類是否為致癌物）。蘇丹紅的結構上和二甲基黃相似，都屬於偶氮化合物，主要的致癌機制可能源自於蘇丹紅這類染料經過肝臟會代謝為苯胺（Aniline）、氨基萘酚等胺類化學物質，這些物質同樣被IARC列為第二類或第三類（對人類可能有致癌性／無法分類）致癌物。

另外，根據屏東縣政府衛生局衛教資料指出，蘇丹紅是人工合成的工業染料，不可使用於食品，具肝腎毒性、可能致過敏及致癌，可能含有蘇丹紅食品，如豆腐乳、辣椒粉、咖哩粉、鹹蛋黃、調味品。民眾避免吃到蘇丹紅的方法包括：避免選擇鮮艷或色澤不自然產品 ；注意營養標示，避免選擇添加大量色素；均衡飲食、多樣化飲食；拒絕來路不明食品添加物。

屏東縣政府衛生局衛教資料提醒民眾，不小心吃到蘇丹紅時，可以適度運動增加代謝、多喝水、多吃蔬果、規律作息。

相關新聞請見

蘇丹紅流入12家化粧品業 產品下架

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法