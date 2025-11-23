自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》化粧品驗出蘇丹紅 食藥署令下架 什麼是蘇丹紅？

2025/11/23 16:11

食藥署檢出境外原料含禁用色素，圖為被下架的護唇產品。（食藥署提供）

食藥署檢出境外原料含禁用色素，圖為被下架的護唇產品。（食藥署提供）

〔健康頻道／綜合報導〕新加坡化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹四號」，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架。根據環境部化學物質管理署網站指出，「蘇丹紅」（Sudan stain）常作為染料，易溶於油脂，在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物。專家表示，不小心吃到蘇丹紅時，可以適度運動增加代謝、多喝水、多吃蔬果、規律作息。

新加坡化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹四號」，有三批初驗呈陽性，流向國內外共14家業者，食藥署全面追查後，昨天確認扣除二家未在台販售，實際列入清查的為12家國內化粧品業者，食藥署此次事件提前宣布，是因實驗室在初步分析中偵測到蘇丹紅訊號，為降低風險，立刻要求業者下架，完整檢驗仍在進行中，目前包括綠藤生技「專心護唇油─莓紅版」三批次及亦鴻企業進口的原料都尚未完成定量。

根據環境部化學物質管理署網站指出，蘇丹色素於2018年被環境部公告為「毒性化學物質」，列入環保署跟衛福部工業原料聯合稽查的範圍中。「蘇丹紅」（Sudan stain），其實是幾種相似但不同的分子的統稱，這幾種化學物質常作為工業染料，主要包括：蘇丹紅I（Sudan I）、蘇丹紅II（Sudan II）、蘇丹紅 III（Sudan III）、蘇丹紅 IV（Sudan IV, Scarlet Red）、蘇丹紅7B（Sudan 7B）、蘇丹紅G（Sudan Red G），顏色上看起來都是紅色的。

蘇丹紅色素因為本身分子結構的關係，易溶於油脂，在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，甚至有些鞋油也會添加蘇丹紅，讓顏色看起來比較飽滿。作為便宜易取得、穩定又不易褪色的紅色染料，蘇丹紅也因此常引發食安事件，包括2005 年歐盟和中國曾發現一些辣椒粉產品中驗出了蘇丹紅色素；在2006年在中國也爆出為了讓鴨蛋黃增色；2017年中秋前夕，台灣也發現月餅的鹹蛋黃竟然含有蘇丹紅。

環境部化學物質管理署網站說明，這類色素的分子都被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物（尚無足夠研究供分類是否為致癌物）。蘇丹紅的結構上和二甲基黃相似，都屬於偶氮化合物，主要的致癌機制可能源自於蘇丹紅這類染料經過肝臟會代謝為苯胺（Aniline）、氨基萘酚等胺類化學物質，這些物質同樣被IARC列為第二類或第三類（對人類可能有致癌性／無法分類）致癌物。

另外，根據屏東縣政府衛生局衛教資料指出，蘇丹紅是人工合成的工業染料，不可使用於食品，具肝腎毒性、可能致過敏及致癌，可能含有蘇丹紅食品，如豆腐乳、辣椒粉、咖哩粉、鹹蛋黃、調味品。民眾避免吃到蘇丹紅的方法包括：避免選擇鮮艷或色澤不自然產品 ；注意營養標示，避免選擇添加大量色素；均衡飲食、多樣化飲食；拒絕來路不明食品添加物。

屏東縣政府衛生局衛教資料提醒民眾，不小心吃到蘇丹紅時，可以適度運動增加代謝、多喝水、多吃蔬果、規律作息。

相關新聞請見

蘇丹紅流入12家化粧品業 產品下架

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中