把鮭魚DNA打在臉上？ 醫美新療法恐留疤

BBC揭露英國興起一種從魚類精液中提取 DNA 片段（聚核苷酸）進行臉部注射的醫美療法，雖然有名人提及使用，但專家警告相關風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，該公司記者克萊格（Ruth Clegg）在曼徹斯特一間醫美診所，目睹了一種從鱒魚或鮭魚精液中提取DNA片段（聚核苷酸，polynucleotides）進行臉部注射的療程。儘管聽起來不可思議，但這種療法正在部分醫美診所中施行。

報導指出，該療程並非直接注射純精液，而是注入提取出的DNA片段。醫美業者曼斯菲爾德（Suzanne Mansfield）表示，這是利用魚類DNA與人類相似的特性，試圖刺激人體產生膠原蛋白與彈性蛋白。她形容這是一個「班傑明的奇幻旅程時刻」（Benjamin Button moment）。



流行歌手Charli XCX曾向粉絲表示「填充物已經過氣」，並稱聚核苷酸就像是「深層維他命」。好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在被問及護膚程序時，曾反問：「難道我的皮膚不像鮭魚般美麗嗎？」報導採訪了一名29歲的使用者艾比（Abby），她希望透過療程改善痘疤與泛紅問題，並對初步結果表示滿意。

失敗案例：眼下留疤

然而，也有使用者遭遇不良反應。31歲的紐約女子夏洛特（Charlotte Bickley）為了婚禮進行注射，結果卻演變成她口中的「鮭魚門」（salmon-gate）。她認為是因為注射過深導致感染與發炎，眼下出現比術前更深的黑眼圈與疤痕。她表示：「我得到了完全相反的結果，再也不會把鮭魚DNA打進臉裡。」

澳洲皮膚科顧問帕利亞羅（John Pagliaro）醫師指出，目前缺乏強有力的數據證明「將切碎的鮭魚DNA打入人臉」能有效運作，他希望能看到更多長期且具公信力的研究。

在監管方面，聚核苷酸在英國被註冊為醫療器材，但在美國尚未獲得食品暨藥物管理局（FDA）批准。英國美容醫學學院院長肖特（Sophie Shotter）認為，缺乏監管讓任何人都能使用未經嚴格測試的產品，這是一個真正的問題。

