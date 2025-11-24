自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腸道菌相老化失衡 醫：身體正走向衰退

2025/11/24 12:23

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，吃益生菌只是輔助，但腸道環境若差，可能也是沒有效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，吃益生菌只是輔助，但腸道環境若差，可能也是沒有效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年紀大了免疫力變差，其實不是「正常老化」，很可能是你的腸道菌相在變化。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，腸道菌相的老化失衡，可能才是真正的關鍵因素。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文表示，腸道是身體最大的黏膜免疫器官，裡面住著上百兆個細菌，當年紀增加，會慢慢產生變化，也會影響免疫反應能力、身體發炎程度，和整體的健康。

當年紀增加時，我們的體內會發生什麼事呢？許嘉珊表示，有3個面向，「腸道內好菌變少，壞菌增加」、「腸道開始變『漏』」、「免疫系統也跟著老化」。

許嘉珊說，腸道本來是一道緊密的屏障，但隨著年紀增加，上皮細胞更新變慢、緊密連結蛋白下降。結果就是腸道通透性變大，也就是大家熟知的─腸漏。當腸道變得比較容易「漏」，細菌代謝物、毒素或發炎物質就會進入血液，引發慢性低度發炎。這種現象叫做發炎性老化 （inflammaging），是許多慢性疾病的重要推手。

許嘉珊指出，益生菌是輔助，而不是唯一解決之道，補充益生菌確實有幫助，但腸道環境若差、又沒有提供好菌食物（纖維），單純使用益生菌，也容易打水漂。

若從飲食開始改善，可以從4處著手：
1.多吃高纖食物：
膳食纖維就是養出好菌的關鍵！每天 25–30 克的膳食纖維能幫助好菌生長。蔬菜、豆類、全穀物、地瓜、燕麥、水果都是很好的來源。

2.適量加入發酵食物：
如無糖優格、泡菜、味噌、康普茶，可以補充好菌，讓腸道菌相更平衡。

3.增加益生元食物（餵好菌的食物）：
像是洋蔥、蒜頭、韭蔥、燕麥、蘆筍、香蕉，讓好菌更能頭好壯壯。

4.減少讓腸道不開心的食物：
高糖飲料、過度加工食品、反式脂肪、長期大量飲酒，都會加劇菌相失衡。

許嘉珊認為，搭配飲食+生活習慣+睡眠+減壓，這些打好基礎後，再使用益生菌調整菌相，才能達到最大效益。

