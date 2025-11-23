健康網》一趟飛行成了空中門診 美國網紅醫連看3病人

美國網紅醫師麥克分享自己在一次搭乘航班時，這趟飛行竟遇到3位病人待急診，他笑說這是不是創了金氏紀錄。（取自麥克YT）

〔健康頻道／綜合報導〕美國網紅醫師「麥可醫師」（Doctor Mike）分享自己有一回搭乘從紐約飛往巴黎的航班上，竟遭遇有3名乘客急症，他表示，當聽到機上廣播：「機上有醫師嗎？」那醫師使命感就回來了，馬上向空服員示意。

麥克說，當下還有一位耳鼻喉科醫師及一位護理師，空服員很慎重要求看相關證件，確認他們是真正醫護後，將人帶至機艙後方。

請繼續往下閱讀...

當他們走到時，正看一位婦人腹痛的很厲害，沒想到病患不會說英語，幸好是護理師會英語，透過翻譯下，知道是腎結石作祟，表明與自己過去結石時的痛如出一轍，也因病患剛好生理期間，誤為腹痛是經痛，沒想到飛機起飛後，腹痛加劇。

在經過初步檢查後，麥克覺得要先將病人的疼痛緩解一下，但沒想到急救箱打開，藥物清單全都是法文，其中有些藥可能是新藥，他從來沒聽過，於是建議最好等降落後讓病患就醫。

麥克因這位病人，走進駕駛艙並戴上耳機，與塔台通話及確認急救箱內的藥物。經溝通後，決定不轉降飛機，由麥克給予止痛處置，病人也慢慢平穩下來。

正當麥克鬆了一口氣，又看到駕駛艙旁地板上躺著另一位病人，「他怎麼了？」幸好這位病人會說英語，麥克很快掌握狀況，得知這位頭暈的病人，半小時後嘔吐完便表示舒服多了。麥克終於可以回到自己的位子上。

麥克正想小睡一下，空服員又過來說：「麥克醫師，又有一位病患。」麥克回：「妳不是在開玩笑吧！」這第三位病人是糖尿病患者，站起來去上廁所時頭暈。麥克量了病患的血糖，果真很高。他要求病人不要再吃糖了，要多喝水，也幫他打了點滴。在病人表示自己舒服後，麥克才回到位子上。

沒想到坐定沒多久，病人的太太又找來說：「他不舒服、發冷。」麥克再次檢查，並要病人再服用他自己的用藥。其實，這藥的劑量很低，也如同「安慰劑」般，但起碼讓病人心安，不要老想著在高空醫療會遭遇不測。這顆安慰劑果真發揮效果了。

法航的空服員在麥克重回位子後，拿出一張紙。麥克以為要送他哩程什麼的，正要拒絕，沒想到空服員說：「請您加入我們的機上醫師計畫，也就是下次您在飛機上，我們不會再廣播找醫師，會直接到您的位子上。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法