透視腸道菌》B肝缺腸道好菌 肝也容易變「黑白」

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

慢性B型肝炎/肝病（HBV-CLD）一直以來被視為病毒及肝細胞損傷主導的疾病，但近年來研究指出腸道菌與肝臟健康也息息相關。腸道菌失衡可能透過炎症、菌類代謝物和屏障功能等機制，影響肝病的進展與免疫狀態。

這篇研究比較了HBV慢性肝病患者，與健康人之間的腸道菌組成的功能差異，發現肝病患者腸道菌多樣性與結構變得更加不平衡（dysbiosis）。具體來說，在患者體內，與發炎相關的菌種如 Proteobacteria、Streptococcaceae、Klebsiella 等顯著富集；而被認為有益的菌種如 Clostridia UCG-014、Oscillospiraceae、Rikenellaceae、Barnesiella、Prevotella、Agathobacter 等則顯著減少。功能分析顯示，患者腸道菌在脂質代謝、脂多糖（LPS）生物合成與丁酸代謝等路徑上活性改變。進一步發現，一些益菌（如 Muribaculaceae、Akkermansiaceae、Eubacterium coprostanoligenes 群、Tannerellaceae）與 T 細胞（CD3+、CD4+、CD8+）數量呈正相關，但與肝功能指標呈負相關。研究同時還觀察到 HBV-HCC（肝癌）階段患者的 CD8+ T 細胞更傾向於展現免疫抑制訊號（如 PD-1、CTLA-4、TIGIT、TIM-3），與有害菌（Actinobacteriota、Streptococcaceae 等）豐度呈正相關。

這項研究提醒我們，許多肝病問題其實與腸道健康密切相連。「養肝」不只是控制病毒與保護肝細胞，還要關注腸道菌的平衡。日常飲食中多吃高纖維、發酵食品與益菌補充，有助於支持有益菌群；同時避免過度抗生素或不良飲食，以減少腸道菌失衡對肝臟健康的負面影響。未來若能以腸道菌為目標設計改善方法，有望成為 B 肝與肝病的新輔助療法方向。

