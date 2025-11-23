自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美國爆首例人類感染H5N5 疾管署：國內尚無新A流個案

2025/11/23 14:37

美國傳出全球首例人類感染H5N5禽流感喪命，疾管署提醒民眾，不接觸或餵食禽畜。（資料照）

美國傳出全球首例人類感染H5N5禽流感喪命，疾管署提醒民眾，不接觸或餵食禽畜。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期美國華盛頓州爆出首起H5N5禽傳人的病例，引起外界關注。衛福部疾管署指出，今年4月起已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）的旅遊疫情建議地區，但考量這次個案並未出現人傳人情況，暫不調整旅遊疫情建議等級，我國今年則尚未出現新型A型流感人類個案。

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，該病毒過去僅曾在動物中出現，而這次感染的個案為華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，今年11月初住院治療，同月21日不幸過世。

州政府於個案後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，推測可能感染來源為家禽本身、飼養環境，或可能受野鳥污染的場所，曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構評估，此一個案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度；疾管署則指出，我國已在4月將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。

疾管署說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶爾會出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。

對於該名美國個案，疾管署說明，這次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。疾管署將持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否需調整旅遊疫情建議。

疾管署也提到，新型A型流感列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案；監測之341名接觸者均未檢出感染，但今年截至目前，國內尚無新型A型流感人類個案。

不過，疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則：

「5要」

1.肉類及蛋要熟食

2.要以肥皂徹底洗手

3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史

4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

5.要保持均衡飲食與適度運動

「6不」

1.不生食禽鳥蛋類或其製品

2.不走私及購買來路不明肉品

3.不接觸或餵食禽畜

4.不野放或隨意丟棄禽畜

5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居

6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中