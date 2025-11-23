自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手

2025/11/23 12:16

奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘呼籲民眾，重視青少年偏頭痛問題。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘呼籲民眾，重視青少年偏頭痛問題。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。

奇美神經內科主任楊浚銘指出，林女確診為青少年偏頭痛，之前發作時，就像腦中有電鑽在動，伴隨噁心、畏光、怕吵，疼到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落。

奇美醫學中心舉辦偏頭痛病友會，相互交流，迴響熱烈。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心舉辦偏頭痛病友會，相互交流，迴響熱烈。（奇美醫學中心提供）

楊浚銘以急性期止痛與預防等藥物雙軌治療，充分說明醫病共享決策（SDM, shared decision making）後，施打CGRP單株抗體針劑（自費），林女頭痛頻率從每週至少2次，下降到每月最多2次。

院方也協助林女建立「頭痛日誌」，發現巧克力、起司，以及長時間空腹是她的飲食地雷，調整後症狀再度改善，並搭配規律運動、固定睡眠，進行壓力調節，整體生活品質明顯提升，藉由多重治療措施介入，終於回到正常學習節奏，重新參與社團，與朋友互動。

楊浚銘提到，進入秋冬季節，一些偏頭痛病友會發現，發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發，甚至症狀加劇，有人為了保暖，可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，包含酒、乳酪、巧克力等，都是已知的常見誘發因子。

楊浚銘建議，將偏頭痛當成「需要溝通的身體訊號」，在享受冬季美食的同時，應建立餐飲記錄，留意特定食物是否會引爆，讓症狀發作，並保持均衡，且要充足睡眠，以穩定病情。

楊浚銘也表示，偏頭痛不是大人的專利，一些青少年也會，甚至到噁心、想吐，影響上學與社交，家長與老師常會誤以為壓力或太累導致，如果孩子是週期性、中重度，對日常生活造成困擾，且伴隨畏光、怕吵，務必前往兒童神經科或神經內科就醫。

楊浚銘說，青少年有時症狀比較不典型，如發作時間較短，常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主，及早的專業診斷和治療，能有效控制病情，避免成為影響課業，甚至未來發展的長期困擾。

奇美已連續10年舉辦「偏頭痛病友會」，內容涵蓋青少年症狀、飲食地雷、運動等議題，並加入實際經驗分享，幫助民眾跳脫「吃藥抑制」的單一模式，從生活層面全面提升對抗的能力，找回被偷走的日常生活；也藉此建立交流的平台，更學會如何「預防」與「共存」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中