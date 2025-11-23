青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手

奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘呼籲民眾，重視青少年偏頭痛問題。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。

奇美神經內科主任楊浚銘指出，林女確診為青少年偏頭痛，之前發作時，就像腦中有電鑽在動，伴隨噁心、畏光、怕吵，疼到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落。

請繼續往下閱讀...

奇美醫學中心舉辦偏頭痛病友會，相互交流，迴響熱烈。（奇美醫學中心提供）

楊浚銘以急性期止痛與預防等藥物雙軌治療，充分說明醫病共享決策（SDM, shared decision making）後，施打CGRP單株抗體針劑（自費），林女頭痛頻率從每週至少2次，下降到每月最多2次。

院方也協助林女建立「頭痛日誌」，發現巧克力、起司，以及長時間空腹是她的飲食地雷，調整後症狀再度改善，並搭配規律運動、固定睡眠，進行壓力調節，整體生活品質明顯提升，藉由多重治療措施介入，終於回到正常學習節奏，重新參與社團，與朋友互動。

楊浚銘提到，進入秋冬季節，一些偏頭痛病友會發現，發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發，甚至症狀加劇，有人為了保暖，可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，包含酒、乳酪、巧克力等，都是已知的常見誘發因子。

楊浚銘建議，將偏頭痛當成「需要溝通的身體訊號」，在享受冬季美食的同時，應建立餐飲記錄，留意特定食物是否會引爆，讓症狀發作，並保持均衡，且要充足睡眠，以穩定病情。

楊浚銘也表示，偏頭痛不是大人的專利，一些青少年也會，甚至到噁心、想吐，影響上學與社交，家長與老師常會誤以為壓力或太累導致，如果孩子是週期性、中重度，對日常生活造成困擾，且伴隨畏光、怕吵，務必前往兒童神經科或神經內科就醫。

楊浚銘說，青少年有時症狀比較不典型，如發作時間較短，常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主，及早的專業診斷和治療，能有效控制病情，避免成為影響課業，甚至未來發展的長期困擾。

奇美已連續10年舉辦「偏頭痛病友會」，內容涵蓋青少年症狀、飲食地雷、運動等議題，並加入實際經驗分享，幫助民眾跳脫「吃藥抑制」的單一模式，從生活層面全面提升對抗的能力，找回被偷走的日常生活；也藉此建立交流的平台，更學會如何「預防」與「共存」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法