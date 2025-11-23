自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

《朝聖．覺旅》新書發表暨校園贈書 跨越島嶼的閱讀之光

2025/11/23 12:28

醫師陳志勇《朝聖．覺旅》新書發表會，在馬公天主堂舉行。（記者劉禹慶攝）

醫師陳志勇《朝聖．覺旅》新書發表會，在馬公天主堂舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在這個象徵希望的2025禧年，醫師陳仁勇新作《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，今（23）日在馬公天主堂舉行新書發表會。同時宣布「校園贈書計畫」，由天主教靈醫會、馬公天主堂、啟示出版社主辦，澎湖縣醫師公會等響應支持贈書。

陳仁勇來自宜蘭，是神經內科醫師，也是以腳步書寫生命的人。他曾遠赴西班牙踏上聖雅各之路，也曾在澎湖惠民醫院擔任院長長達10年，更多次投入海外痲瘋村義診。《朝聖．覺旅》以西班牙與澎湖雙線交織，《朝聖．覺旅》以西班牙與澎湖雙線交織，書寫信仰、歷史、土地的重量，以「醫者的眼」與「朝聖者的心」帶領讀者看見跨越文化與內在的覺醒之旅。

新書發表會也舉行捐書儀式，造福全縣學子。（記者劉禹慶攝）

新書發表會也舉行捐書儀式，造福全縣學子。（記者劉禹慶攝）

這本書像是一趟溫柔的邀請，邀我們重新看見自己，也看見身邊的人。走進島嶼的風、海與人心。發表會捐贈澎湖縣內2所高級中學、12所國民中學及35所國民小學，共計154本書籍，期盼透過閱讀陪伴學子看見島嶼的故事、理解地方的文化、培養對土地的情感，並在未來某一天，願意回到故鄉，延續靈醫會會士的堅毅精神，守護這座風沙之島。跨越萬里的心靈邀請，一同見證愛、閱讀與希望在島嶼上流動。

馬公天主堂阮光榮神父、靈醫會女修會邱夏玲及潘青娥修女、惠民醫院院長胡彼得、澎湖縣政府參議洪棟霖等人，也共同參與新書發表會。天主教靈醫會35年來獲13個醫療奉獻獎，澎湖7個，未來惠民醫院舊院區設立院史館。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中